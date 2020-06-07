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Выпускники аграрных классов могут поступить в университеты без экзаменов

07.06.2020 17:47 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Выпускники аграрных классов могут поступить в университеты без экзаменов

Выпускники аграрных классов могут претендовать в этом году на зачисление в университеты без вступительных экзаменов. 

Изменения содержатся в указе, корректирующем правила приема лиц для получения среднего специального образования и высшего І ступени. В стране 400 агроклассов, половина из них – выпускные. И этих ребят ждут в профильных вузах. Чтобы воспользоваться возможностью пойти в университет короткой дорогой, будущим студентам необходимо показать хорошую успеваемость и заручиться документами на целевой набор.

Сергей Касперович, начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Беларуси: «Оценки по профильным предметам по школьным вступительным испытаниям должны быть не ниже 7. Это либо математика с физикой, либо химия с биологией. По разным специальностям разный набор. Одновременно с поступлением по такой траектории предполагается, что это будет целевая подготовка со всеми вытекающими последствиями, связанными и со сроком обязательной работы после получения высшего образования –5 лет». 

Указ предоставляет преференции и для прошедших срочную военную службу (службу в резерве) при наличии рекомендации воинских частей. Нужно будет сдать ЦТ, но зачисление в вуз ведется вне конкурса. И на специальности, востребованные экономикой – в этом списке и лесоинженерное дело, все, что связано с металлургией, есть и сельскохозяйственные профессии. А в   колледжи – вообще без экзаменов, но с оценками в аттестате не ниже 6 по профильным предметам. 


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Выпускники аграрных классов могут претендовать в этом году на зачисление в университеты без вступительных экзаменов.  Изменения содержатся в указе,...
 
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