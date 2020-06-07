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Выпускники аграрных классов могут поступить в университеты без экзаменов
Источник материала: ОНТ
Выпускники аграрных классов могут претендовать в этом году на зачисление в университеты без вступительных экзаменов.
Изменения содержатся в указе, корректирующем правила приема лиц для получения среднего специального образования и высшего І ступени. В стране 400 агроклассов, половина из них – выпускные. И этих ребят ждут в профильных вузах. Чтобы воспользоваться возможностью пойти в университет короткой дорогой, будущим студентам необходимо показать хорошую успеваемость и заручиться документами на целевой набор.
Указ предоставляет преференции и для прошедших срочную военную службу (службу в резерве) при наличии рекомендации воинских частей. Нужно будет сдать ЦТ, но зачисление в вуз ведется вне конкурса. И на специальности, востребованные экономикой – в этом списке и лесоинженерное дело, все, что связано с металлургией, есть и сельскохозяйственные профессии. А в колледжи – вообще без экзаменов, но с оценками в аттестате не ниже 6 по профильным предметам.
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Выпускники аграрных классов могут претендовать в этом году на зачисление в университеты без вступительных экзаменов. Изменения содержатся в указе,...
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