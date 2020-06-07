БАТЭ упустил победу над «Витебском». Вратари «привезли» три гола

Источник материала: Tut.by

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7 июня тремя матчами завершится 12-й тур чемпионата Беларуси по футболу . В Витебске местный клуб подтвердил реноме грозы фаворитов, отыгравшись у БАТЭ со счета 0:2. Три гола в матче на совести вратарей.

6 июня в Бресте «Динамо» уничтожило «Минск» , отгрузив им шесть голов. Артем Милевский сделал три ассиста, а Павел Савицкий оформил дубль. Чемпион набирает обороты в погоне за БАТЭ и вот уже впереди перед ним замаячил «Шахтер».

5 июня «Смолевичи» в Борисове разгромили «Городею» . «Быки» прервали свою 18-матчевую серию поражений в высшей лиге. После матча тренер «Смолевичей» заверил, что первый круг команда доиграет.

«Горняки» примут «Энергетик-БГУ». В стан «студентов» вернется Джасурбек Яхшибоев, который отбыл дисквалификацию. Победа необходима обеим командам, а лучшим исходом для БАТЭ, с точки зрения турнирной позиции, станет ничья в этом матче.

В Бобруйске аутсайдер первенства сразится с минским «Динамо», которое на этой неделе подписало защитника Сергея Матвейчика . У «шинников» пока нет побед в чемпионате. Но команда умеет дома настраиваться на грозных соперников, правда, пропущенные голы ломают коллектив. Как это было в матче против брестского «Динамо».

К слову, «Белшина» не побеждает в Высшей лиге уже 18 туров подряд — с первого октября 2016 года. Пришло ли время прервать эту черную полосу?





7 июня тур завершится тремя встречами:

ФК «Витебск» — БАТЭ — 2:2

Витебск. 7 июня. ЦСК.

Судьи: А. Кургхели, В. Гетиков, А. Гетиков (все — Гомель).

ФК «Витебск»: Гущенко — Скитов (к), Чалов, Жулио Сезар, Назаренко — Каленчук, С. Волков — Гуренко (Васильев, 59), Матвеенко (Теверов, 73), Сантос — Николаеску (Ксенофонтов, 66).

БАТЭ: Чичкан — Бессмертный, З. Волков, Я. Филипович, А. Филипович — Драгун (Березкин, 81), Яблонский, Бага — Нехайчик (Дубаич, 75), Скавыш (Милич, 67), Стасевич (к).

Голы: 0:1 — Нехайчик (14). 0:2 — Драгун (58). 1:2 — С. Волков (79). 2:2 — Ксенофонтов (90).

Предупреждения: Жулио Сезар (12), Сантос (59), Яблонский (62).

Первый хит тура был сыгран в Витебске. Напомним, что «северяне» в этом году пока не проигрывают у себя дома топ-командам чемпионата. Но и не побеждают их. Не изменили они себе и в матче против лидера чемпионата.

Гости играли очень строго в обороне, без ошибок. Но все испортил вратарь Дмитрий Гущенко, совершив два диких «привоза», после которых борисовчане забивали.

На 14-й минуте Павел Нехайчик обокрал голкипера и отправил мяч в пустые ворота. На 58-й минуте Гущенко ошибся на выходе, не сумел забрать мяч и Станислав Драгун отправил его в сетку ворот «Витебска».

Казалось, что БАТЭ увезет домой три очка. Но на 79-й минуте пришло время накосячить вратарю БАТЭ Антону Чичкану. Тот неточно отпасовал мяч, который прилетел в итоге к Сергею Волкову, а он уже спокойно расстрелял ворота БАТЭ.

Гости занервничали, это почувствовали футболисты «Витебска», устроили штурм и на 91-й минуте Александр Ксенофонтов сравнял счет в матче.

Бодрый ход БАТЭ притормозился в Витебске. У «Шахтера» и «Энергетика-БГУ» есть неплохая возможность, чтобы приблизиться к лидеру.

«Белшина» — «Динамо-Минск» — 0:0

Матч начался.

«Шахтер» — «Энергетик-БГУ», 20.00.

Положение в чемпионате прямо сейчас:

Команда Матчи Очки БАТЭ 12 26 «Энергетик-БГУ» 11 22 «Торпедо-БелАЗ» 12 22 «Шахтер» 11 21 «Динамо» (Брест) 12 19 ФК «Слуцк» 12 18 «Неман» 11 17 «Ислочь» 12 16 «Рух» 12 15 «Славия» 11 15 ФК «Витебск» 12 15 ФК «Минск» 10 13 «Динамо» (Минск) 11 13 ФК «Городея» 12 12 ФК «Смолевичи» 11 7 «Белшина» 11 3

Подробная таблица чемпионата Беларуси по футболу

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АБФФ умеет в юмор

Не так давно известный российский актер Михаил Ефремов, являющийся большим поклонником «Спартака», высказался о белорусском футболе. Актер посетовал на то, что в Беларуси нет ни одного «Спартака», и пообещал прилететь, если такая команда появится.

Федерация футбола решила «словить» Ефремова на слове и отправила ему видеоприглашение на кубковый матч между шкловским «Спартаком» и «Нафтаном».