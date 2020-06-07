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БАТЭ упустил победу над «Витебском». Вратари «привезли» три гола
Источник материала: Tut.by
7 июня тремя матчами завершится 12-й тур
6 июня в Бресте
5 июня
«Горняки» примут «Энергетик-БГУ». В стан «студентов» вернется Джасурбек Яхшибоев, который отбыл дисквалификацию. Победа необходима обеим командам, а лучшим исходом для БАТЭ, с точки зрения турнирной позиции, станет ничья в этом матче.
В Бобруйске аутсайдер первенства сразится с минским «Динамо», которое на этой неделе подписало
К слову, «Белшина» не побеждает в Высшей лиге уже 18 туров подряд — с первого октября 2016 года. Пришло ли время прервать эту черную полосу?
7 июня тур завершится тремя встречами:
ФК «Витебск» — БАТЭ — 2:2
Витебск. 7 июня. ЦСК.
Судьи: А. Кургхели, В. Гетиков, А. Гетиков (все — Гомель).
ФК «Витебск»: Гущенко — Скитов (к), Чалов, Жулио Сезар, Назаренко — Каленчук, С. Волков — Гуренко (Васильев, 59), Матвеенко (Теверов, 73), Сантос — Николаеску (Ксенофонтов, 66).
БАТЭ: Чичкан — Бессмертный, З. Волков, Я. Филипович, А. Филипович — Драгун (Березкин, 81), Яблонский, Бага — Нехайчик (Дубаич, 75), Скавыш (Милич, 67), Стасевич (к).
Голы: 0:1 — Нехайчик (14). 0:2 — Драгун (58). 1:2 — С. Волков (79). 2:2 — Ксенофонтов (90).
Предупреждения: Жулио Сезар (12), Сантос (59), Яблонский (62).
Первый хит тура был сыгран в Витебске. Напомним, что «северяне» в этом году пока не проигрывают у себя дома топ-командам чемпионата. Но и не побеждают их. Не изменили они себе и в матче против лидера чемпионата.
Гости играли очень строго в обороне, без ошибок. Но все испортил вратарь Дмитрий Гущенко, совершив два диких «привоза», после которых борисовчане забивали.
На 14-й минуте Павел Нехайчик обокрал голкипера и отправил мяч в пустые ворота. На 58-й минуте Гущенко ошибся на выходе, не сумел забрать мяч и Станислав Драгун отправил его в сетку ворот «Витебска».
Казалось, что БАТЭ увезет домой три очка. Но на 79-й минуте пришло время накосячить вратарю БАТЭ Антону Чичкану. Тот неточно отпасовал мяч, который прилетел в итоге к Сергею Волкову, а он уже спокойно расстрелял ворота БАТЭ.
Гости занервничали, это почувствовали футболисты «Витебска», устроили штурм и на 91-й минуте Александр Ксенофонтов сравнял счет в матче.
Бодрый ход БАТЭ притормозился в Витебске. У «Шахтера» и «Энергетика-БГУ» есть неплохая возможность, чтобы приблизиться к лидеру.
«Белшина» — «Динамо-Минск» — 0:0
Матч начался.
«Шахтер» — «Энергетик-БГУ», 20.00.
Положение в чемпионате прямо сейчас:
АБФФ умеет в юмор
Не так давно известный российский актер Михаил Ефремов, являющийся большим поклонником «Спартака», высказался о белорусском футболе. Актер посетовал на то, что в Беларуси нет ни одного «Спартака», и пообещал прилететь, если такая команда появится.
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7 июня завершается 12 тур чемпионата Беларуси по футболу.
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