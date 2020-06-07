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Как выбрать сладкую клубнику? 4 проверенных способа
Источник материала: ОНТ
На радость любителей клубники сезон этой ягоды открыт. Ярко-красные сочные плоды манят покупателей, однако нередко разочаровывают их после покупки, оказываясь кислыми, безвкусными и жесткими. Чтобы выбрать сладкую и вкусную клубнику, достаточно оценить это лакомство по нескольким критериям.
Внешний вид и аромат плодов
Ягоды должны иметь насыщенный ярко-красный цвет (без светлых или зеленоватых вкраплений). Слишком темный цвет говорит о том, что клубника перезрела. Также ягоды должны быть без вмятин, а семечки – находиться в углублении. Аромат вкусной клубники – яркий и сладкий.
Обратите внимание на плотность и размер ягод
Не берите ягоды с мягкими участками – они говорят о том, что клубника начала портиться. Лучше всего выбирать плотные, но не очень жесткие плоды. О вкусе ягод говорит и их размер: слишком большая клубника чаще всего оказывается несладкой, в отличие от средней или маленькой.
Посмотрите на «хвостики»
У вкусной ягоды листья на «хвостиках» – ярко-зеленые и сочные. Клубника с пожухлыми листиками, скорее всего, лежит долго.
Попробуйте клубнику на вкус
Перед покупкой попробуйте пару ягод, но только если есть возможность хорошо помыть их. Вкус клубники должен быть сладким, насыщенным и без посторонних привкусов, например, металла или гнили.
ФОТО: pixabay.com
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На радость любителей клубники сезон этой ягоды открыт. Ярко-красные сочные плоды манят покупателей, однако нередко разочаровывают их после покупки, оказываясь...
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