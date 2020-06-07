Как выбрать сладкую клубнику? 4 проверенных способа

Источник материала: ОНТ

На радость любителей клубники сезон этой ягоды открыт. Ярко-красные сочные плоды манят покупателей, однако нередко разочаровывают их после покупки, оказываясь кислыми, безвкусными и жесткими. Чтобы выбрать сладкую и вкусную клубнику, достаточно оценить это лакомство по нескольким критериям.

Внешний вид и аромат плодов

Ягоды должны иметь насыщенный ярко-красный цвет (без светлых или зеленоватых вкраплений). Слишком темный цвет говорит о том, что клубника перезрела. Также ягоды должны быть без вмятин, а семечки – находиться в углублении. Аромат вкусной клубники – яркий и сладкий.

Обратите внимание на плотность и размер ягод

Не берите ягоды с мягкими участками – они говорят о том, что клубника начала портиться. Лучше всего выбирать плотные, но не очень жесткие плоды. О вкусе ягод говорит и их размер: слишком большая клубника чаще всего оказывается несладкой, в отличие от средней или маленькой.

Посмотрите на «хвостики»

У вкусной ягоды листья на «хвостиках» – ярко-зеленые и сочные. Клубника с пожухлыми листиками, скорее всего, лежит долго.

Попробуйте клубнику на вкус

Перед покупкой попробуйте пару ягод, но только если есть возможность хорошо помыть их. Вкус клубники должен быть сладким, насыщенным и без посторонних привкусов, например, металла или гнили.

ФОТО: pixabay.com

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram