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Как выбрать сладкую клубнику? 4 проверенных способа

07.06.2020 18:11 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Как выбрать сладкую клубнику? 4 проверенных способа

На радость любителей клубники сезон этой ягоды открыт. Ярко-красные сочные плоды манят покупателей, однако нередко разочаровывают их после покупки, оказываясь кислыми, безвкусными и жесткими. Чтобы выбрать сладкую и вкусную клубнику, достаточно оценить это лакомство по нескольким критериям.  

Внешний вид и аромат плодов

Ягоды должны иметь насыщенный ярко-красный цвет (без светлых или зеленоватых вкраплений). Слишком темный цвет говорит о том, что клубника перезрела. Также ягоды должны быть без вмятин, а семечки – находиться в углублении. Аромат вкусной клубники – яркий и сладкий. 

Обратите внимание на плотность и размер ягод 

Не берите ягоды с мягкими участками – они говорят о том, что клубника начала портиться. Лучше всего выбирать плотные, но не очень жесткие плоды. О вкусе ягод говорит и их размер: слишком большая клубника чаще всего оказывается несладкой, в отличие от средней или маленькой. 

Посмотрите на «хвостики»

У вкусной ягоды листья на «хвостиках» – ярко-зеленые и сочные. Клубника с пожухлыми листиками, скорее всего, лежит долго.

Попробуйте клубнику на вкус

Перед покупкой попробуйте пару ягод, но только если есть возможность хорошо помыть их. Вкус клубники должен быть сладким, насыщенным и без посторонних привкусов, например, металла или гнили. 

ФОТО: pixabay.com

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На радость любителей клубники сезон этой ягоды открыт. Ярко-красные сочные плоды манят покупателей, однако нередко разочаровывают их после покупки, оказываясь...
 
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