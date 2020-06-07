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Раскрыт секрет стройности Адель после похудения на 45 кг

07.06.2020 18:46 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Раскрыт секрет стройности Адель после похудения на 45 кг

После того, как популярная певица Адель сбросила 45 килограммов, она продолжает оставаться в хорошей физической форме. Как сообщает издание The Sun, знаменитость активно занимается спортом. 

Журналисты часто замечают, что певица ходит в тренажерный зал. Кроме того, она изменила свой рацион питания. Чтобы застраховать себя от желания съесть что-нибудь вредное, артистка пользуется сервисом по доставке готовой еды. 

По словам источника газеты The Sun, Адель питается блюдами с низким содержанием углеводов. Их общая калорийность – не более 1 700 ккал. 

Певица ест три раза в день. На завтрак – блинчики из цельнозерновой муки или кесадилью с яйцом, на обед и ужин Адель может выбрать салат с индейкой или запеченного лосося. 

ФОТО: Instagram/adele

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После того, как популярная певица Адель сбросила 45 килограммов, она продолжает оставаться в хорошей физической форме. Как сообщает издание The Sun, знаменитость...
 
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