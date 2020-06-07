Раскрыт секрет стройности Адель после похудения на 45 кг

Источник материала: ОНТ

После того, как популярная певица Адель сбросила 45 килограммов, она продолжает оставаться в хорошей физической форме. Как сообщает издание The Sun, знаменитость активно занимается спортом.

Журналисты часто замечают, что певица ходит в тренажерный зал. Кроме того, она изменила свой рацион питания. Чтобы застраховать себя от желания съесть что-нибудь вредное, артистка пользуется сервисом по доставке готовой еды.

По словам источника газеты The Sun, Адель питается блюдами с низким содержанием углеводов. Их общая калорийность – не более 1 700 ккал.

Певица ест три раза в день. На завтрак – блинчики из цельнозерновой муки или кесадилью с яйцом, на обед и ужин Адель может выбрать салат с индейкой или запеченного лосося.

ФОТО: Instagram/adele

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram