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Канопацкая резко высказалась о Бабарико. Он ответил

07.06.2020 18:58 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Потенциальный кандидат в президенты Анна Канопацкая резко высказалась про своего конкурента по выборам Виктора Бабарико. Также она вспомнила, как предлагала ему высокую должность в случае своей победы на выборах, и рассказала в деталях, как ей самой поступило предложение должности «выше министра». Обо всем этом она рассказала в интервью телеканалу «Белсат».


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

«Педофил не может быть воспитателем в детском саду»

Канопацкая не поддерживает Виктора Бабарико — и объяснила свою позицию.

— Я искренне убеждена в том, что менеджер «Газпрома» не может быть президентом нашей страны, — сказала она. — Это равнозначно тому, что педофил не может быть воспитателем в детском саду. Независимость Беларуси не продается ни за какие деньги. Я не буду и вы не будете торговать суверенитетом и независимостью нашей страны.

— Вы как бы сразу на него вешаете ярлык, что он собирается эту независимость продать, я так понимаю? — уточнил ведущий.

— Он тоже об этом говорит в своих интервью. Я просто цитирую его.

Ранее Бабарико не раз говорил, что независимость Беларуси «сейчас под угрозой из-за экономической ситуации», а для него она «не является предметом торга». В интервью «МК» на вопрос об общей валюте Союзного государства он ответил: «Если это экономически целесообразно, то почему бы и нет». Однако потом извинился «за недостаточно четкий и однозначный ответ» и сообщил, что суверенитет и независимость Беларуси — незыблемая ценность для него.

На выпад Канопацкой о «педофиле» Бабарико ответил: «Бог простит».

Кто предложил Бабарико премьерство?

Ранее Виктор Бабарико говорил, что один из потенциальных кандидатов предлагал ему пост премьер-министра. Канопацкая опровергала свою причастность: 30 мая она говорила, что никаких вопросов по объединению в предвыборной гонке ни с Виктором Бабарико, ни с Валерием Цепкало она не обсуждала и обсуждать не собирается.

В свежем интервью она сказала, что предложение все-таки было.

— Я предлагала Виктору… Вот, кстати, тоже, он невнимательно меня слушает. Я предлагала ему пост председателя Национального банка. Если он хочет быть полезным нашей стране, он может возглавить Национальных банк. И реализовать там все те идеи, с которыми он идет сегодня.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Также политик заявила о готовности к объединению в будущем — но не со всеми.

— Я открыта для любого конструктивного сотрудничества. Я готова к объединению с любыми политическими силами, с которыми у нас совпадают цели. Это хорошая, экономически развитая Беларусь с хорошими партнерскими отношениями со всеми странами, европейская, с равными правами для всех.

Предлагали должность «выше премьера»

Еще Анна Канопацкая вспомнила, как ей предлагали высокую должность в белорусском правительстве.

— Не министра? — спросил ведущий

— Выше, — ответила Канопацкая.

— Выше? Выше министра может быть только вице-премьер и премьер.

— Да, вы абсолютно правы.

— Вам предлагали должность вице-премьера?

— Я в любом случае отказалась от этой должности, — ушла от конкретного ответа Канопацкая. — Потому что понимала, что в тех условиях невозможно реализовать все те реформы, в которых сегодня нуждается Беларусь. В сфере экономики, социальной, политики — везде.

 
 
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Потенциальный кандидат в президенты Анна Канопацкая резко высказалась про своего конкурента по выборам Виктора Бабарико. Также она вспомнила, как предлагала ему...
 
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