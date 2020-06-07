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Канопацкая резко высказалась о Бабарико. Он ответил
Источник материала: Tut.by
Потенциальный кандидат в президенты Анна Канопацкая резко высказалась про своего конкурента по выборам Виктора Бабарико. Также она вспомнила, как предлагала ему высокую должность в случае своей победы на выборах, и рассказала в деталях, как ей самой поступило предложение должности «выше министра». Обо всем этом она
«Педофил не может быть воспитателем в детском саду»
Канопацкая не поддерживает Виктора Бабарико — и объяснила свою позицию.
— Я искренне убеждена в том, что менеджер «Газпрома» не может быть президентом нашей страны, — сказала она. — Это равнозначно тому, что педофил не может быть воспитателем в детском саду. Независимость Беларуси не продается ни за какие деньги. Я не буду и вы не будете торговать суверенитетом и независимостью нашей страны.
— Вы как бы сразу на него вешаете ярлык, что он собирается эту независимость продать, я так понимаю? — уточнил ведущий.
— Он тоже об этом говорит в своих интервью. Я просто цитирую его.
Ранее Бабарико не раз говорил, что независимость Беларуси «сейчас под угрозой из-за экономической ситуации», а для него она «не является предметом торга». В интервью «МК» на вопрос об общей валюте Союзного государства он
На выпад Канопацкой о «педофиле» Бабарико ответил: «Бог простит».
Кто предложил Бабарико премьерство?
Ранее Виктор Бабарико
В свежем интервью она сказала, что предложение все-таки было.
— Я предлагала Виктору… Вот, кстати, тоже, он невнимательно меня слушает. Я предлагала ему пост председателя Национального банка. Если он хочет быть полезным нашей стране, он может возглавить Национальных банк. И реализовать там все те идеи, с которыми он идет сегодня.
Также политик заявила о готовности к объединению в будущем — но не со всеми.
— Я открыта для любого конструктивного сотрудничества. Я готова к объединению с любыми политическими силами, с которыми у нас совпадают цели. Это хорошая, экономически развитая Беларусь с хорошими партнерскими отношениями со всеми странами, европейская, с равными правами для всех.
Предлагали должность «выше премьера»
Еще Анна Канопацкая вспомнила, как ей предлагали высокую должность в белорусском правительстве.
— Не министра? — спросил ведущий
— Выше, — ответила Канопацкая.
— Выше? Выше министра может быть только вице-премьер и премьер.
— Да, вы абсолютно правы.
— Вам предлагали должность вице-премьера?
— Я в любом случае отказалась от этой должности, — ушла от конкретного ответа Канопацкая. — Потому что понимала, что в тех условиях невозможно реализовать все те реформы, в которых сегодня нуждается Беларусь. В сфере экономики, социальной, политики — везде.
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Потенциальный кандидат в президенты Анна Канопацкая резко высказалась про своего конкурента по выборам Виктора Бабарико. Также она вспомнила, как предлагала ему...
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