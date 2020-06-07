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Трагедия в Минске: иностранный студент упал с крыши общежития

07.06.2020 18:44 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Следователи устанавливают причины и обстоятельства гибели молодого человека, назначена судмедэкспертиза.

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства гибели иностранного студента, тело которого с признаками падения с высоты было обнаружено в Минске, сообщили в УСК.

Трагедия произошла в ночь с субботы на воскресенье. Студенческие соцсети сообщили, что тело юноши было обнаружено рядом со зданием общежития номер 1 Белорусского государственного университета культуры и искусства (БГУКИ). Позже эту информацию подтвердили в УСК по Минску.


Фото: СК
"Следователи по данному факту проводят проверку", - сообщили Sputnik в УСК по Минску в воскресенье.


Там уточнили, что тело студента-иностранца с признаками падения с высоты было обнаружено возле одного из домов по улице Рабкоровской в Минске. Следователи уточнили, что личность погибшего установлена, это молодой человек 1995 года рождения, он приехал в Минск для учебы в вузе.

На место происшествия выбывала следственно-оперативная группа, в настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза, по факту гибели проводится проверка.
 
Теги: Минск
 
 
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Следователи устанавливают причины и обстоятельства гибели молодого человека, назначена судмедэкспертиза.
 
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