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Порошок для 3D-принтера начали разрабатывать в Белорусско-Российском университете
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На что похоже? Правильно, на кабину грузовика. Автор явно вдохновился работой БелАЗа. Это новый корпус Белорусско-Российского университета, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Научный потенциал весь здесь. В действие его запустили в конце 2018 года. В этом помог Президент: распорядился выделить деньги на завершение работ (по сути долгостроя, здание не могли возвести более 20 лет). Сегодня в корпусе порядка 30 лабораторий с самым современным оборудованием.
Михаил Лустенков, ректор Белорусско-Российского университета:
Это позволило нам, в свою очередь, во-первых, повысить качество подготовки наших студентов. Во-вторых, открыть четыре новых высокотехнологичных специальности.
В университете смотрят дальше. Сегодня порошок для такого принтера можно купить в Китае или Великобритании. Есть идея: на своей базе открыть производство порошка для этой техники. Это не один месяц работ, а точнее, научных исследований. Но механизм уже запущен.
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Новости Беларуси. На что похоже? Правильно, на кабину грузовика. Автор явно вдохновился работой БелАЗа. Это новый корпус Белорусско-Российского университета,...
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