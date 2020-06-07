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В США задержаны около 11 тысяч демонстрантов

07.06.2020 20:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости США. Как из искры может разгореться пламя национального масштаба – свежий пример в США, где уже вторую неделю продолжаются беспорядки, спровоцированные инцидентом в Миннеаполисе, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

В некоторых штатах протестные выступления переросли в жуткие погромы с поджогами и столкновениями с полицией. Жертвами стали свыше 10 человек. Более 11 тысяч демонстрантов задержаны. В 40 городах в ночное время объявлен комендантский час.

В США задержаны около 11 тысяч демонстрантов

Растет волна мародерства – разъяренные толпы громят магазины, бьют витрины и безнаказанно выносят награбленное. В некоторых до сих пор благополучных районах люди элементарно бояться выходить из дому. Американский лидер Дональд Трамп во время подобной акции у Белого дома был вынужден спрятаться в бункере.

Впервые со времен Второй мировой войны улицы американских городов патрулируют нацгвардейцы. Многие владельцы магазинов и кафе объединяются в группы, чтобы защитить свой бизнес от уличных преступников. Волна подобных манифестаций, которые местами превратились в бунты и погромы, охватила многие города Европы, Южной Америки и Австралии. Полиция во имя безопасности вынуждена действовать жестко и решительно.

В США задержаны около 11 тысяч демонстрантов

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Люди в материале: Дональд Трамп

 
 
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Новости США. Как из искры может разгореться пламя национального масштаба – свежий пример в США, где уже вторую неделю продолжаются беспорядки, спровоцированные...
 
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