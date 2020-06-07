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«В ЖКХ должен прийти хозяин». Александр Лукашенко о самом молодом министре в правительстве
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. О планах сменить правительство глава государства стал говорить еще год назад, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
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Андрей Хмель будет перестраивать работу Министерства жилищно-коммунального хозяйства. К этой сфере у людей всегда больше всего вопросов. Ответы на многие из них новоиспеченный министр (надо заметить, теперь самый молодой в правительстве) начнет искать в том числе и с главой государства. Александр Лукашенко анонсировал: на следующей неделе в Полоцке пройдет совещание по ЖКХ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
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Новости Беларуси. О планах сменить правительство глава государства стал говорить еще год назад, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Читайте также: «Человек, у...
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