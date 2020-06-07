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Как восстанавливают пруд с королевской историей и что за чудо-подъёмник установили инвалиду? Реальные истории, когда местные власти помогают
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Перенести автобусную остановку поближе к дому, помочь с подъемником для человека с ограниченными возможностями или, наконец, решить вопрос с площадкой для выгула собак – как быть, когда проблему не по силам решить в одиночку? Рецептов, как подключить к этой истории депутатов или местную власть, много, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Сейчас строительная техника здесь не умолкает, а ведь ещё недавно живописный пруд на улице Репина в Гродно был на грани исчезновения. Многие годы местные жители наблюдали, как водоём мельчает и превращается в лужу. Тогда и забили тревогу.
Василий Калач, житель Гродно:
Так началась история спасения любимой зоны отдыха. Местные службы пробовали доливать воду в пруд, получалось дорого и малоэффективно. Поговаривали, что водоём уже не вернуть, надо засыпать. Но жители были категорически не согласны.
Все были против этого, потому что знаете, сколько тут птицы было? Разной птицы: и утки, и лебеди весной прилетают.
Тут мамы все с колясочками, с детками гуляют. Тут мы вот все немоглые, кто с палкой, кто без палки два-три круга пройдём, уже на свежем воздухе.
Краеведы добавляли: пруд с королевской историей. Предполагают, что в XVIII веке здесь ловил рыбу последний король Речи Посполитой Станислав Август Понятовский. Водоём входил в парковый ансамбль его летней резиденции.
Исторический водоем горожане решили защищать. И обратились к своему депутату Елене Железнякович.
Елена Железнякович, депутат Гродненского городского Совета депутатов:
Поскольку идёт сейчас Год малой родины, то мы, наверное, должны восстанавливать те маленькие кусочки земли, которые нам дороги.
Олег Полудень, житель Гродно:
Выйти погулять теперь может и Василий Галась.
Василий Галась, житель Гродно:
Подъёмник на балконе для него единственный вариант выйти на улицу. В 10 лет получил травму позвоночника. Сначала ходил, опираясь на палку, с возрастом пересел в инвалидное кресло. Ступеньки в подъезде стали непреодолимой преградой, без помощи родственников никак. В какой-то момент Василий обратился в городской Совет депутатов.
Василий Галась:
Мужчина по образованию инженер-конструктор, к депутату направился с объемной папкой своих наработок по установке подъёмника. Совместили это с возможностями городских служб – и вот готов элегантный проект. Даже заасфальтировали часть газона возле балкона, проложили дорожку к подъезду, сделали отдельную парковку для автомобиля Василия.
Такой проект в Гродно разработали впервые. Депутат Сергей Коледа вспоминает: было непросто. Зато теперь опыт планируют активно использовать.
Сергей Коледа, депутат Гродненского городского Совета депутатов:
Сегодня возможность решить свои проблемы, найти ответы на вопросы – это не только к депутатам. За последние годы все более доступными для разрешения самых разных ситуаций стали все ветви власти.
Галина Буро, корреспондент:
Вот и жители деревни Долина, что под Лидой, решили проверить, как все это работает. А что делать, когда до ближайшей остановки приходится идти почти полтора километра?
Староста деревни Феликс Остроух сетует: если в молодости мог и 10, и 20 километров пешком одолеть, то в 95 лет такие променады здоровью не на пользу.
Феликс Остроух, староста деревни Долина:
Теперь автобус подъезжает прямо к деревне. По сути, делает дополнительную петлю по маршруту. Чтобы осуществить такой манёвр, продумали кольцо, где транспорт может разворачиваться. Для местных жителей новая остановка стала настоящим подарком.
Александр Хвойницкий, председатель Третьяковского сельского исполнительного комитета:
И таких историй в копилке современных управленцев немало. Баланс интересов, реальная помощь вместо отписок – сегодня это уже норма. Есть проблема – значит, важно найти и решение.
Вероника Бодак со своей бордер-колли Боней ждала эту площадку для выгула и дрессировки собак, пожалуй, больше всех. Невероятно, но девочка сама выгуливает и обучает своего питомца. И это в 10 лет! Хочет стать дрессировщиком.
Вероника Бодак, жительница Гродно:
В этом микрорайоне много лет владельцы четверолапых гуляли со своими питомцами на пустыре между домами. Конфликты с местными жители были неизбежны.
Юлия Петрученик, жительница Гродно:
Решение в итоге нашлось благодаря коллективному обращению к депутатам. Сняли все вопросы по документации, нашли спонсоров. И владельцам собак, а их здесь с полсотни точно, предложили обустроить площадку всем вместе.
В это дело вложила немало сил и депутат Палаты представителей Национального собрания Елена Потапова. Она и сама большая любительница собак, а потому не понаслышке знает о проблеме.
Елена Потапова, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Денис Сыромаха, депутат Гродненского городского Совета депутатов:
Галина Буро, корреспондент:
Денис Сыромаха:
Теперь собаководы даже планируют проводить на своей фирменной площадке для питомцев соревнования между районами города. Есть повод гордиться – дорогу осилит идущий. Общими усилиями.
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Как восстанавливают пруд с королевской историей и что за чудо-подъёмник установили инвалиду? Реальные истории, когда местные власти помогают
Новости Беларуси. Перенести автобусную остановку поближе к дому, помочь с подъемником для человека с ограниченными возможностями или, наконец, решить вопрос с...
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