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Как восстанавливают пруд с королевской историей и что за чудо-подъёмник установили инвалиду? Реальные истории, когда местные власти помогают

07.06.2020 20:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Перенести автобусную остановку поближе к дому, помочь с подъемником для человека с ограниченными возможностями или, наконец, решить вопрос с площадкой для выгула собак как быть, когда проблему не по силам решить в одиночку? Рецептов, как подключить к этой истории депутатов или местную власть, много, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Горячая телефонная линия, личный прием граждан, онлайн обращение. Как это работает  репортаж Галины Буро.

Как восстанавливают пруд с королевской историей и что за чудо-подъёмник установили инвалиду? Реальные истории, когда местные власти помогают

Сейчас строительная техника здесь не умолкает, а ведь ещё недавно живописный пруд на улице Репина в Гродно был на грани исчезновения. Многие годы местные жители наблюдали, как водоём мельчает и превращается в лужу. Тогда и забили тревогу.

Как восстанавливают пруд с королевской историей и что за чудо-подъёмник установили инвалиду? Реальные истории, когда местные власти помогают

Василий Калач, житель Гродно:
Просто вода ушла вся. Было очень много воды. В эту трубу даже уходила, которая, видите, там стоит. А потом пропадать, пропадать, и уже в 2018-19 году совсем вода ушла. Люди начали жаловаться, писать.

Как восстанавливают пруд с королевской историей и что за чудо-подъёмник установили инвалиду? Реальные истории, когда местные власти помогают

Так началась история спасения любимой зоны отдыха. Местные службы пробовали доливать воду в пруд, получалось дорого и малоэффективно. Поговаривали, что водоём уже не вернуть, надо засыпать. Но жители были категорически не согласны.

Как восстанавливают пруд с королевской историей и что за чудо-подъёмник установили инвалиду? Реальные истории, когда местные власти помогают

Все были против этого, потому что знаете, сколько тут птицы было? Разной птицы: и утки, и лебеди весной прилетают.

Как восстанавливают пруд с королевской историей и что за чудо-подъёмник установили инвалиду? Реальные истории, когда местные власти помогают

Тут мамы все с колясочками, с детками гуляют. Тут мы вот все немоглые, кто с палкой, кто без палки два-три круга пройдём, уже на свежем воздухе.

Как восстанавливают пруд с королевской историей и что за чудо-подъёмник установили инвалиду? Реальные истории, когда местные власти помогают

Краеведы добавляли: пруд с королевской историей. Предполагают, что в XVIII веке здесь ловил рыбу последний король Речи Посполитой Станислав Август Понятовский. Водоём входил в парковый ансамбль его летней резиденции.

Как восстанавливают пруд с королевской историей и что за чудо-подъёмник установили инвалиду? Реальные истории, когда местные власти помогают

Исторический водоем горожане решили защищать. И обратились к своему депутату Елене Железнякович.

Как восстанавливают пруд с королевской историей и что за чудо-подъёмник установили инвалиду? Реальные истории, когда местные власти помогают

Елена Железнякович, депутат Гродненского городского Совета депутатов:
Сегодня там идут работы, там идёт подсыпка земляного дна и будет выстлан изоляционный слой. Когда грунт немножко осядет и изоляционный слой придёт в то состояние, которое должно быть, будет залита вода на полтора метра.

Поскольку идёт сейчас Год малой родины, то мы, наверное, должны восстанавливать те маленькие кусочки земли, которые нам дороги.

Как восстанавливают пруд с королевской историей и что за чудо-подъёмник установили инвалиду? Реальные истории, когда местные власти помогают

Олег Полудень, житель Гродно:
Я очень рад, что оно всё-таки будет существовать, это озеро. Здесь хорошее место для отдыха, постоянно дети гуляют, вот мы с собакой гуляем.

Как восстанавливают пруд с королевской историей и что за чудо-подъёмник установили инвалиду? Реальные истории, когда местные власти помогают

Выйти погулять теперь может и Василий Галась.

Василий Галась, житель Гродно:
Вот так вот заезжаю. И всё. Двери, замок. То есть когда уезжаю, его закрываю на ключ. И всё, и квартира закрыта

Как восстанавливают пруд с королевской историей и что за чудо-подъёмник установили инвалиду? Реальные истории, когда местные власти помогают

Подъёмник на балконе для него единственный вариант выйти на улицу. В 10 лет получил травму позвоночника. Сначала ходил, опираясь на палку, с возрастом пересел в инвалидное кресло. Ступеньки в подъезде стали непреодолимой преградой, без помощи родственников никак. В какой-то момент Василий обратился в городской Совет депутатов.

Как восстанавливают пруд с королевской историей и что за чудо-подъёмник установили инвалиду? Реальные истории, когда местные власти помогают

Василий Галась:
Сначала я проработал вариант такой, что можно как-то приобрести этот подъёмник. Но стоит, надо сказать, он немалых денег, как минимум, наверное, тысячи две долларов. В принципе, можно было бы и пойти на этот вариант, но его надо было как-то согласовать, узаконить. К депутату почему обратился? Всё-таки это связь народа и власти. Кто ж поможет людям, как не депутат.

Как восстанавливают пруд с королевской историей и что за чудо-подъёмник установили инвалиду? Реальные истории, когда местные власти помогают

Мужчина по образованию инженер-конструктор, к депутату направился с объемной папкой своих наработок по установке подъёмника. Совместили это с возможностями городских служб – и вот готов элегантный проект. Даже заасфальтировали часть газона возле балкона, проложили дорожку к подъезду, сделали отдельную парковку для автомобиля Василия.

Как восстанавливают пруд с королевской историей и что за чудо-подъёмник установили инвалиду? Реальные истории, когда местные власти помогают

Как восстанавливают пруд с королевской историей и что за чудо-подъёмник установили инвалиду? Реальные истории, когда местные власти помогают

Такой проект в Гродно разработали впервые. Депутат Сергей Коледа вспоминает: было непросто. Зато теперь опыт планируют активно использовать.

Как восстанавливают пруд с королевской историей и что за чудо-подъёмник установили инвалиду? Реальные истории, когда местные власти помогают

Сергей Коледа, депутат Гродненского городского Совета депутатов:
Когда там со стороны ругают и говорят, какие они не хорошие, могли бы прийти тут, махнуть шашкой, что-то решить. Не бывает шашек. В самом деле, если люди идут и разговаривают, язык общий находится. Нужен диалог, и тогда всё получится.

Сегодня возможность решить свои проблемы, найти ответы на вопросы – это не только к депутатам. За последние годы все более доступными для разрешения самых разных ситуаций стали все ветви власти.

Как восстанавливают пруд с королевской историей и что за чудо-подъёмник установили инвалиду? Реальные истории, когда местные власти помогают

Галина Буро, корреспондент:
Вряд ли кто-то поспорит, что сегодня исполнительная власть открыта для диалога с людьми. Формы для озвучивания проблемы, как говорится, на любой вкус. Удобнее позвонить – работают горячие линии, то и дело проводятся прямые телефонные линии. Прийти лично – есть приёмы граждан, в том числе выездные. А те, кто привык к интернет-общению, могут даже задать свой вопрос онлайн на сайте исполкома. Вне зависимости от того, какой вариант выбирает человек, все обращения будут рассмотрены.      

Как восстанавливают пруд с королевской историей и что за чудо-подъёмник установили инвалиду? Реальные истории, когда местные власти помогают

Вот и жители деревни Долина, что под Лидой, решили проверить, как все это работает. А что делать, когда до ближайшей остановки приходится идти почти полтора километра?

Как восстанавливают пруд с королевской историей и что за чудо-подъёмник установили инвалиду? Реальные истории, когда местные власти помогают

Староста деревни Феликс Остроух сетует: если в молодости мог и 10, и 20 километров пешком одолеть, то в 95 лет такие променады здоровью не на пользу.

Как восстанавливают пруд с королевской историей и что за чудо-подъёмник установили инвалиду? Реальные истории, когда местные власти помогают

Феликс Остроух, староста деревни Долина:
Которые уже пожилые, легче же ближе прийти на остановку, чем идти в город. Тем более, автобус ходил тут рядом. Оставалась тут пара метров до остановки, только разворот сделать. Наши женщины обратились к председателю райисполкома, и он пообещал. И исполнил своё обещание, помог.

Как восстанавливают пруд с королевской историей и что за чудо-подъёмник установили инвалиду? Реальные истории, когда местные власти помогают

Теперь автобус подъезжает прямо к деревне. По сути, делает дополнительную петлю по маршруту. Чтобы осуществить такой манёвр, продумали кольцо, где транспорт может разворачиваться. Для местных жителей новая остановка стала настоящим подарком.

Как восстанавливают пруд с королевской историей и что за чудо-подъёмник установили инвалиду? Реальные истории, когда местные власти помогают

Александр Хвойницкий, председатель Третьяковского сельского исполнительного комитета:
Эта деревня пригородная. Хоть она и немногочисленная, здесь 25 дворов и 57 жителей, но, однако, люди живут, работают, жители есть в каждом доме, и потребность такая была. Поэтому обязательно отреагировали на их обращение и обращение было удовлетворено.

Как восстанавливают пруд с королевской историей и что за чудо-подъёмник установили инвалиду? Реальные истории, когда местные власти помогают

И таких историй в копилке современных управленцев немало. Баланс интересов, реальная помощь вместо отписок – сегодня это уже норма. Есть проблема – значит, важно найти и решение.

Как восстанавливают пруд с королевской историей и что за чудо-подъёмник установили инвалиду? Реальные истории, когда местные власти помогают

Вероника Бодак со своей бордер-колли Боней ждала эту площадку для выгула и дрессировки собак, пожалуй, больше всех. Невероятно, но девочка сама выгуливает и обучает своего питомца. И это в 10 лет! Хочет стать дрессировщиком.

Как восстанавливают пруд с королевской историей и что за чудо-подъёмник установили инвалиду? Реальные истории, когда местные власти помогают

Вероника Бодак, жительница Гродно:
Мне здесь удобно дрессировать собаку, потому что тут хорошая компания, может собака поноситься с кем-нибудь, погулять, например. И вообще, хорошая площадка.

Как восстанавливают пруд с королевской историей и что за чудо-подъёмник установили инвалиду? Реальные истории, когда местные власти помогают

Как восстанавливают пруд с королевской историей и что за чудо-подъёмник установили инвалиду? Реальные истории, когда местные власти помогают

В этом микрорайоне много лет владельцы четверолапых гуляли со своими питомцами на пустыре между домами. Конфликты с местными жители были неизбежны.

Как восстанавливают пруд с королевской историей и что за чудо-подъёмник установили инвалиду? Реальные истории, когда местные власти помогают

Юлия Петрученик, жительница Гродно:
К нам вызывали милицию, к нам приходил и ЖЭС, составляли протоколы. Мы им объясняли, что нам негде гулять, а они – мы ничего не можем сделать.

Как восстанавливают пруд с королевской историей и что за чудо-подъёмник установили инвалиду? Реальные истории, когда местные власти помогают

Решение в итоге нашлось благодаря коллективному обращению к депутатам. Сняли все вопросы по документации, нашли спонсоров. И владельцам собак, а их здесь с полсотни точно, предложили обустроить площадку всем вместе.

Как восстанавливают пруд с королевской историей и что за чудо-подъёмник установили инвалиду? Реальные истории, когда местные власти помогают

Как восстанавливают пруд с королевской историей и что за чудо-подъёмник установили инвалиду? Реальные истории, когда местные власти помогают

В это дело вложила немало сил и депутат Палаты представителей Национального собрания Елена Потапова. Она и сама большая любительница собак, а потому не понаслышке знает о проблеме.

Как восстанавливают пруд с королевской историей и что за чудо-подъёмник установили инвалиду? Реальные истории, когда местные власти помогают

Елена Потапова, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Очень важно, что создаются комфортные условия для людей, которые владеют животными, которые их любят. Но эти хорошие условия для животных не ухудшают условия для людей. Потому что когда рядом с детской площадкой, рядом с детской песочницей выгуливают собак, то, конечно, это вызывает конфронтацию среди собачников и несобачников. Лучше развести эти интересы и предоставить возможность комфортной жизни и тем, и другим.

Как восстанавливают пруд с королевской историей и что за чудо-подъёмник установили инвалиду? Реальные истории, когда местные власти помогают

Денис Сыромаха, депутат Гродненского городского Совета депутатов:
Это было организовано в рамках субботника. Пришли местные жители, пришли депутаты. И всё своими силами вот это сделали. Ещё оказали содействие сотрудники ЖЭСа – они устанавливали непосредственно забор.

Галина Буро, корреспондент:
То есть, депутатам тоже пришлось закатать рукава, взять лопаты?

Денис Сыромаха:
Безусловно, мы ж совместно делали проект, поэтому совместно всё делали.

Как восстанавливают пруд с королевской историей и что за чудо-подъёмник установили инвалиду? Реальные истории, когда местные власти помогают

Теперь собаководы даже планируют проводить на своей фирменной площадке для питомцев соревнования между районами города. Есть повод гордиться – дорогу осилит идущий. Общими усилиями.

Люди в материале: Галина Буро, Василий Калач, Елена Железнякович, Олег Полудень, Василий Галась, Сергей Коледа, Феликс Остроух, Александр Хвойницкий, Вероника Бодак, Юлия Петрученик, Елена Потапова, Денис Сыромаха

 
Теги: Гродно
 
 
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Новости Беларуси. Перенести автобусную остановку поближе к дому, помочь с подъемником для человека с ограниченными возможностями или, наконец, решить вопрос с...
 
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