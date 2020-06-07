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Какой будет стратегия Мининформа и на что делает ставку новый министр? Интервью с Игорем Луцким
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. К персоналиям в обновленном правительстве. «Средства массовой информации трепещите!» – такой молнией телеграм-канал «Пул Первого» первым сообщил о назначении уже экс-гендиректора нашего телеканала министром информации, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Игорь Луцкий два с половиной года возглавлял СТВ. Это стало временем большого техперевооружения канала, в том числе и этой эфирной студии, а также обширного выхода на интернет-площадки.
Какие же задачи новый министр теперь видит перед информационным ведомством?
Принятие любых решений, любых государственных решений должно сопровождаться серьезной информационной поддержкой
Игорь Позняк, СТВ:
Игорь Луцкий, министр информации Беларуси:
Ограничить население от информации, которая наносит вред государству
Игорь Позняк:
Игорь Луцкий:
Мы видим, что уже сейчас, в период важной политической кампании, происходит в сети интернет, в социальных сетях, на страницах сайтов, на видеохостингах. Может кому-то показаться, что это что-то безобидное, но это очень серьезно влияет на то, что происходит в стране и то, как будет развиваться страна.
Задача прежде всего государственных СМИ – разрушать цифровой шум
На мой взгляд, важно все-таки отделить зерна от плевел и дать людям четкую, ясную, понятную и правдивую информацию о том, что происходит. Забить голову очень просто, цифровой шум достаточно серьезно влияет на умы. Задача прежде всего государственных СМИ – разрушать этот цифровой шум и доносить правдивую информацию.
Двигаться нужно сразу в двух направлениях – эфирное телевидение, классическое телевидение и видеохостинги
Игорь Позняк:
Игорь Луцкий:
Понятно, что это аудитория всего русскоговорящего мира, как правило. Но слава богу, что мы смогли до нее достучаться, что мы смогли донести свою позицию до тех, кто находится в сети интернет. Я думаю, что таким же образом мы должны поступить и рекомендовать, скажем так, направить, другие средства массовой информации работать в таком же русле.
Двигаться нужно сразу в двух направлениях – эфирное телевидение, классическое телевидение, и, конечно же, видеохостинги. Мы сделали упор на СТВ на YouTube.
Всеяден к информации. Любая информация ценна и важна, вопрос только лишь в том, как ее использовать
Игорь Позняк:
Игорь Луцкий:
Но вообще это скорее профессиональная информация, профессиональные средства массовой информации, определенные Telegram-каналы, социальные сети, Fecebook. Опять же, твоя подписка, твое окружение определяет, скажем так, твое мировоззрение. Но нельзя только на этом зацикливаться, нужно смотреть шире. Я всегда смотрю любые альтернативные точки зрения, всегда их анализирую.
Достаточно широкий спектр моих интересов, начиная от серьезной политики и заканчивая чем-то таким домашним, простым.
Игорь Позняк:
Игорь Луцкий:
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Новости Беларуси. К персоналиям в обновленном правительстве. «Средства массовой информации трепещите!» – такой молнией телеграм-канал «Пул Первого» первым...
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