ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Какой будет стратегия Мининформа и на что делает ставку новый министр? Интервью с Игорем Луцким

07.06.2020 19:52 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. К персоналиям в обновленном правительстве. «Средства массовой информации трепещите!» – такой молнией телеграм-канал «Пул Первого» первым сообщил о назначении уже экс-гендиректора нашего телеканала министром информации, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Какой будет стратегия Мининформа и на что делает ставку новый министр? Интервью с Игорем Луцким

Игорь Луцкий два с половиной года возглавлял СТВ. Это стало временем большого техперевооружения канала, в том числе и этой эфирной студии, а также обширного выхода на интернет-площадки.

В Беларуси обновилось правительство. Все кадровые решения Президента в одном материале

Какие же задачи новый министр теперь видит перед информационным ведомством?

Принятие любых решений, любых государственных решений должно сопровождаться серьезной информационной поддержкой

Игорь Позняк, СТВ:
Игорь Владимирович, говорят, что Третья мировая война будет информационной, и никто не знает – может быть, она уже началась. Как вы видите себя на этой войне? Вы ощущаете себя таким своеобразным бойцом?

Какой будет стратегия Мининформа и на что делает ставку новый министр? Интервью с Игорем Луцким

Игорь Луцкий, министр информации Беларуси:
Хочу сказать, что мы на самом деле не на войне, я бы не стал так серьезно уже утрировать. Вы правы в том, что значение информации играет все более важную роль в принятии политических и экономических решений. Она все больше влияет на развитие государств, на то, что с ними происходит – будут они вообще в этом мире существовать или не будут. И уже не войны и не воины в обычном смысле практически определяют, как будет развиваться дальше мир, а определяет информация. В этом смысле принятие любых решений, любых государственных решений должно сопровождаться серьезной информационной поддержкой.

Ограничить население от информации, которая наносит вред государству

Игорь Позняк:
Задачи, которые ставил Президент перед обновленным составом правительства и перед вами персонально. Одно из ключевых слов, которые произнес Александр Лукашенко, адресовав их вам, – интернет. Какой вы видите стратегию Министерства информации именно в этом сегменте?

Какой будет стратегия Мининформа и на что делает ставку новый министр? Интервью с Игорем Луцким

Игорь Луцкий:
Стратегия Министерства информации на мой взгляд будет заключаться в том, чтобы корректировать действия средств массовой информации для того, чтобы обеспечить, во-первых, доведение четкой государственной политики, и ограничить население от информации, которая наносит вред государству.

Мы видим, что уже сейчас, в период важной политической кампании, происходит в сети интернет, в социальных сетях, на страницах сайтов, на видеохостингах. Может кому-то показаться, что это что-то безобидное, но это очень серьезно влияет на то, что происходит в стране и то, как будет развиваться страна.

Задача прежде всего государственных СМИ – разрушать цифровой шум

На мой взгляд, важно все-таки отделить зерна от плевел и дать людям четкую, ясную, понятную и правдивую информацию о том, что происходит. Забить голову очень просто, цифровой шум достаточно серьезно влияет на умы. Задача прежде всего государственных СМИ – разрушать этот цифровой шум и доносить правдивую информацию.

Какой будет стратегия Мининформа и на что делает ставку новый министр? Интервью с Игорем Луцким

Двигаться нужно сразу в двух направлениях – эфирное телевидение, классическое телевидение и видеохостинги

Игорь Позняк:
Два с половиной года, которые вы возглавляли телеканал СТВ, стали периодом колоссальных шагов телевидения в интернете. Вы намерены рекомендовать, уже как министр информации, использовать подобную стратегию другим белорусским СМИ?

Игорь Луцкий:
Развитие интернет-дирекции на телеканале СТВ было приоритетом. Нам удалось с 40 тысяч подписчиков на канале YouTube дойти до 376, по-моему, на данный момент (я все еще отслеживаю это). Это очень огромная аудитория.

Какой будет стратегия Мининформа и на что делает ставку новый министр? Интервью с Игорем Луцким

Понятно, что это аудитория всего русскоговорящего мира, как правило. Но слава богу, что мы смогли до нее достучаться, что мы смогли донести свою позицию до тех, кто находится в сети интернет. Я думаю, что таким же образом мы должны поступить и рекомендовать, скажем так, направить, другие средства массовой информации работать в таком же русле.

Двигаться нужно сразу в двух направлениях – эфирное телевидение, классическое телевидение, и, конечно же, видеохостинги. Мы сделали упор на СТВ на YouTube.

Всеяден к информации. Любая информация ценна и важна, вопрос только лишь в том, как ее использовать

Игорь Позняк:
Все время, которые мы с вами знакомы, я постоянно наблюдаю вас с телефоном. Вы постоянно в сети, в информации. Ваши предпочтения на этой информационной кухне? А какое информационное блюдо вы никогда не попробуете?

Какой будет стратегия Мининформа и на что делает ставку новый министр? Интервью с Игорем Луцким

Игорь Луцкий:
Вообще я всеяден к информации. Любая информация ценна и важна, вопрос только лишь в том, как ее использовать – во благо или во вред? Откровенный негатив или то, что я лично не могу воспринять как человек, – я просто не буду эту информацию смотреть.

Но вообще это скорее профессиональная информация, профессиональные средства массовой информации, определенные Telegram-каналы, социальные сети, Fecebook. Опять же, твоя подписка, твое окружение определяет, скажем так, твое мировоззрение. Но нельзя только на этом зацикливаться, нужно смотреть шире. Я всегда смотрю любые альтернативные точки зрения, всегда их анализирую.

Достаточно широкий спектр моих интересов, начиная от серьезной политики и заканчивая чем-то таким домашним, простым.

Какой будет стратегия Мининформа и на что делает ставку новый министр? Интервью с Игорем Луцким

Игорь Позняк:
Ваша любимая программа на СТВ? Сейчас-то уже можно спросить, которую будете смотреть в должности министра.

Игорь Луцкий:
Это, конечно же, «Неделя».

Люди в материале: Игорь Луцкий, Игорь Позняк

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. К персоналиям в обновленном правительстве. «Средства массовой информации трепещите!» – такой молнией телеграм-канал «Пул Первого» первым...
 
Новости дня
Новости разные
 
Как восстанавливают пруд с королевской историей и что за чудо-подъёмник установили инвалиду? Реальные истории, когда местные власти помогают
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
07.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика