Северинец задержан в Минске

Политика Павла Северинца задержали около его дома люди в штатском. В Минске и Гомеле, по информации правозащитников, задержаны минимум 13 человек, сообщает правозащитный центр «Весна».

Северинец успел выступить на площади возле Комаровского рынка, где проходит сбор подписей за выдвижение альтернативных претендентов на пост президента Беларуси.

Сбор подписей совместили с «Народным пикетом свободы и солидарности», который провел Павел Северинец. До начала пикета были задержаны два участника инициативной группы Светланы Тихановской - Олег Бобровский и Валентин Фролов.

Очевидцы задержания и сторонники политика пытались его отбить, но люди в штатском затолкали его в микроавтобус и увезли.

По информации «Весны», в Минске задержаны семь активистов. Среди них участники так называемой «группы протеста», которых ЦИК не зарегистрировал, - Ольга Николайчик, Валентин Фролов, Вероника Мищенко и Олег Бобровский.

В Гомеле задержали минимум трех человек: Александра Шабалина, Алексея Доминкова и Сергея Маслова.

В стране проходит сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов, который продлится до 19 июня . На предвыборных пикетах представители демсил и оппонентов действующего президента отдают свои подписи за альтернативных претендентов.

Выборы в Беларуси назначены на 9 августа . Всего зарегистрировано 15 инициативых групп.

Первый пикет по сбору подписей за действующего президента Александра Лукашенко прошел 5 июня в Минске на проспекте Независимости.