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Северинец задержан в Минске
Источник материала: БДГ
Политика Павла Северинца задержали около его дома люди в штатском. В Минске и Гомеле, по информации правозащитников, задержаны минимум 13 человек,
Северинец успел выступить на площади возле Комаровского рынка, где проходит сбор подписей за выдвижение альтернативных претендентов на пост президента Беларуси.
Сбор подписей совместили с «Народным пикетом свободы и солидарности», который провел Павел Северинец. До начала пикета были задержаны два участника инициативной группы Светланы Тихановской - Олег Бобровский и Валентин Фролов.
Очевидцы задержания и сторонники политика пытались его отбить, но люди в штатском затолкали его в микроавтобус и увезли.
По информации «Весны», в Минске задержаны семь активистов. Среди них участники так называемой «группы протеста», которых ЦИК не зарегистрировал, - Ольга Николайчик, Валентин Фролов, Вероника Мищенко и Олег Бобровский.
В Гомеле задержали минимум трех человек: Александра Шабалина, Алексея Доминкова и Сергея Маслова.
В стране проходит сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов, который
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Первый пикет по сбору подписей за действующего президента Александра Лукашенко
4 июня, принимая
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Политика Павла Северинца задержали около его дома люди в штатском. В Минске и Гомеле, по информации правозащитников, задержаны минимум 13...
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