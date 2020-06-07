ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Северинец задержан в Минске

08.06.2020 07:00 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Политика Павла Северинца задержали около его дома люди в штатском. В Минске и Гомеле, по информации правозащитников, задержаны минимум 13 человек, сообщает правозащитный центр «Весна».

Северинец успел выступить на площади возле Комаровского рынка, где проходит сбор подписей за выдвижение альтернативных претендентов на пост президента Беларуси.

Сбор подписей совместили с «Народным пикетом свободы и солидарности», который провел Павел Северинец. До начала пикета были задержаны два участника инициативной группы Светланы Тихановской - Олег Бобровский и Валентин Фролов.

Очевидцы задержания и сторонники политика пытались его отбить, но люди в штатском затолкали его в микроавтобус и увезли.

По информации «Весны», в Минске задержаны семь активистов. Среди них участники так называемой «группы протеста», которых ЦИК не зарегистрировал, - Ольга Николайчик, Валентин Фролов, Вероника Мищенко и Олег Бобровский.

В Гомеле задержали минимум трех человек: Александра Шабалина, Алексея Доминкова и Сергея Маслова.

В стране проходит сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов, который продлится до 19 июня. На предвыборных пикетах представители демсил и оппонентов действующего президента отдают свои подписи за альтернативных претендентов.

Выборы в Беларуси назначены на 9 августа. Всего зарегистрировано 15 инициативых групп.

Первый пикет по сбору подписей за действующего президента Александра Лукашенко прошел 5 июня в Минске на проспекте Независимости.

4 июня, принимая кадровые решения, президент еще раз раскритиковал своих возможных оппонентов на будущих выборах. Он заявил, что Беларусь - единственная постсоветская страна, где обошлось без кровопролитий. Тем, кто про это забыл, он пообещал напомнить.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Политика Павла Северинца задержали около его дома люди в штатском. В Минске и Гомеле, по информации правозащитников, задержаны минимум 13...
 
Новости дня
Новости разные
 
Instagram намерен запретить встраивать чужие публикации без разрешения автора
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
08.06.2020
Lida.Info

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика