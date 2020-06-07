Протесты в США: 6 главных вопросов о том, что происходит

Источник материала: ОНТ

Нельзя не вспомнить о событиях, которые захлестнули США. Речь о протестах и их производных – грабежах, мародерстве, насилии. Всё это выплеснулось на американские улицы и оставляет глубокие и болезненные шрамы на теле общества. Сегодня оно накалено до предела и поляризовано. Это видно по призывам, которые звучат и на улицах, и с экранов телевизоров.

Одни призывают полицию к активным действиям во имя порядка. Другие – обвиняют её в чрезмерной жестокости. И вот уже Трамп обещает разобраться – быстро и жестко. И готов для этого использовать армию.

Так что же происходит в Штатах: где там черное, где белое? Есть ли в этом противостоянии правые и будут ли победители? Вопросов много. Попробуем их систематизировать, взяв на вооружение классическое правило журналистики. Качественный новостной материал должен содержать ответы на шесть вопросов. Кто? Что? Когда? Где? Как? Почему? Анатолий Занкович посмотрел на то, что происходит в Соединённых Штатах, и задал шесть главных вопросов.

КТО?

Джордж Флойд, 46-летний афроамериканец. Погиб. Полиция задерживает его в машине. Наручники. И уже возле патрульной машины – применяет силу. Флойд на земле, на его шее – колено. Он через боль повторяет: «Я не могу дышать». Через несколько минут умрёт. На следующий день полицейский участок разобьют митингующие. Мотив: расовая дискриминация, белый убил черного.

Полицию вызвал продавец магазина, в котором Флойд пытался расплатиться фальшивыми купюрами. По словам патруля, задержанный был не в себе, сначала отказывался подчиняться требованиям. Позже экспертиза покажет, что в организме были наркотики: марихуана, амфетамин и фентанил. Ещё позже станет известно: у Флойда была бурная молодость: порносъёмки, девять судимостей. Кражи, наркотики. Последний срок – за вооруженный грабёж, когда он приставил «ствол» к животу беременной женщины. Белой женщины. Но это дела прошлые. А сейчас всё-таки – смерть. Что же заставило полицейского несколько минут держать колено на шее?

ЧТО?

Видео с другого ракурса. Непонятно, что происходит в машине, где находится Флойд, но вряд ли всё в порядке. Возможно, сопротивление. И именно после этого напряжения афроамериканец оказался на земле. Законно ли? Скорее всего, если полицейский в США только лишь почувствует угрозу для жизни, своей или окружающих, он может не только применять жёсткую силу, но и стрелять на поражение. Поэтому с полицией не принято спорить. Дороже выйдет. Об этом знают все граждане. Это постановил Верховный суд США. И это закон.

Но была ли опасность такой, когда действительно человека надо валить на землю и ставить колено на горло? На доступном видео это не совсем понятно. Зато отчётливо слышно, как Флойд умоляет: «Я не могу дышать». Он говорит это несколько раз. И полицейский не мог этого не слышать. Тогда почему не ослабил нажим? Неужели расизм? Флойд погиб вечером 25 мая.

КОГДА?

Расовому вопросу в США – уже три столетия. Гражданская война разгорелась в том числе и из-за этого. Убийство Мартина Лютера Кинга, того самого, у которого мечта. И сегодня расовый вопрос – самый больной для Штатов, ведь каждый год в разных концах страны вспыхивают волнения. Дискредитация по цвету кожи, вероисповеданию или национальности – в наше время уже преступление.

Но подождите. А нет ли в этом злоупотребления? Что делает полиция? Защищает. Потому что есть закон, и порядок должен быть. А в ответ она часто слышит: «Вы ограничиваете мои права! Это потому, что я чёрный?» Если трагедия Флойда покончит с расовой дискриминацией – недовольных не останется. Но если это убийство даёт повод вспыхнуть беспорядкам – кому от этого легче? В протестах уже погибли 11 человек. Похоже, вопрос «Это потому что я черный?» превращается в утверждение: «Это потому что я чёрный!» И звучит это не только в Миннеаполисе.

ГДЕ?

Протесты затронули 150 американских городов. В 40 из них введён комендантский час. Меры жёсткие, но объяснимые – нужно останавливать этот хаос.

Полиция Лос-Анджелеса не церемонится, потому что любопытство людей берет вверх над разумом. Заметьте: белые полицейские и белые же жители, которые не говорят: «Это потому что я белый». Вряд ли важно, где ты находишься. Закон защищает всех. Да, вот таким образом, жёстким, но защищает.

Протесты прокатились по всей стране. Вашингтон, Филадельфия, Калифорния, Аризона, Колорадо, Кентукки – уже не осталось ни одного штата, за исключением, наверное, Аляски и Гавайев. Но вот, что особенно интересно – самые крупные погромы происходят, там, где губернаторы – демократы. «Республиканские» штаты тоже штормит, но «демократические» – особенно. Читаем Twitter губернатора Миннесоты Тима Уоллза (тоже демократа): «Любой из демонстрантов должен пройти тест на COVID-19». Между строк читается: ребята, протестуйте, имеете право. Мы заботимся о вашем здоровье. Только тест сделайте. Хотя, как тест может помочь, если вас убьют в потасовке? И как вообще договориться?

КАК?

У чернокожего населения есть ответ на вопрос: как же это могло произойти. И как решить проблему? Даже средство найдено: белые должны покаяться, прекратить дискриминацию, ограничить в правах полицию – и все тогда заживут долго и счастливо. Правда, гарантий, что такое больше не повториться, никто не даёт. Вот и главный конкурент Трампа Джо Байден склонил колено перед чернокожим мужчиной с ребёнком. И слова: «Мы нация, страдающая от боли, но мы не должны позволить этой боли уничтожить нас. И как президент, я буду слушать так же, как я делал это сегодня, посещая место вчерашних акций протеста».

Получилось, что расовый вопрос стал политическим. Выборы Президента в США пройдут в ноябре. Байден прямой конкурент Трампа. И заявления оппонента из серии «чем хуже сейчас – тем лучше будет». Он зовёт людей на улицы. Но для чего? Для порядка? Но тогда где логика губернаторов-демократов, которых Трамп призывает обеспечить тот самый порядок.

И порядок этот нужен как Трампу, так людям, которые уже не надеясь на местные власти, сами защищают свои дома.

ПОЧЕМУ?

Если вы видите статистику, что полицейские убивают больше чернокожих (а так и есть – чёрных убили больше, почти в три раза), уточните. Почему так случилось? Неужели действительно полицейские, белые полицейские настолько неравнодушны к чёрным, что только и ищут повод, чтобы убить? Или полицию спровоцировали? Цифры доказывают, полиция (белая она или чёрная) в сложной обстановке ведёт себя по ситуации. И если есть угроза, то будет и ответ. Если в руках у подозреваемого появляется оружие, то как должен вести себя полицейский? Отдать своё? Или остановить? Или что делать полицейскому, если подозреваемый делает попытку к бегству? Махать вслед рукой? Дело вовсе не в цвете. И высокая смертность чернокожих от рук полиции объясняется агрессивным поведением самих чернокожих.

Искренне жаль Джорджа Флойда. Ему не повезло больше всех. Но ситуацию лихо раскручена. Всё удачно совпало – белый полицейский, чернокожий гражданин, смерть. Смерть всегда плохо, но если есть цель, то кто будет считать, сколько их ещё понадобится?

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