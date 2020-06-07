Вацлав Янушко рассказал, почему надевает хирургические перчатки с левой руки

Источник материала: СТВ

Главврач откровенно рассказал о себе и своей работе в программе «В людях» .

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:

Было ли у хирургов и, вообще, бывает ли такое в медицине, когда перед операцией сложной есть какие-то традиции или какое-то суеверие?

Вацлав Янушко рассказал, каково сообщать о смертях пациентов их родственникам: «Это очень тяжело, но приходилось»

Вацлав Янушко, главный врач УЗ «4-я городская клиническая больница имени Н.Е. Савченко»:

Помню, я всегда надевал перчатку сначала левую.

Вадим Щеглов:

Почему левую?





Вацлав Янушко:

Мой учитель, когда я пришёл молодым хирургом во 2-ую клинику, и мне сказал мой бывший заведующий – впоследствии я уже стал заведующим вместо него – Алексей Александрович Конопелько, он говорит: «Надо сначала левую руку одевать». Медсестра даёт перчатку – ты одеваешь. И я уже впоследствии… Это настолько… Я когда пришёл в 4-ую клинику, к правой руке поднесла медсестра перчатку. Я сказал: «Левую». И каждая медсестра впоследствии знает хирурга – определённые какие-то моменты, и дальше мне уже всегда сначала левую руку одевали.