ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Вацлав Янушко рассказал, почему надевает хирургические перчатки с левой руки

07.06.2020 21:08 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Главврач откровенно рассказал о себе и своей работе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Было ли у хирургов и, вообще, бывает ли такое в медицине, когда перед операцией сложной есть какие-то традиции или какое-то суеверие?

Вацлав Янушко рассказал, каково сообщать о смертях пациентов их родственникам: «Это очень тяжело, но приходилось»

Вацлав Янушко, главный врач УЗ «4-я городская клиническая больница имени Н.Е. Савченко»:
Помню, я всегда надевал перчатку сначала левую.

Вадим Щеглов:
Почему левую?

Вацлав Янушко рассказал, почему надевает хирургические перчатки с левой руки

Вацлав Янушко:
Мой учитель, когда я пришёл молодым хирургом во 2-ую клинику, и мне сказал мой бывший заведующий – впоследствии я уже стал заведующим вместо него – Алексей Александрович Конопелько, он говорит: «Надо сначала левую руку одевать». Медсестра даёт перчатку – ты одеваешь. И я уже впоследствии… Это настолько… Я когда пришёл в 4-ую клинику, к правой руке поднесла медсестра перчатку. Я сказал: «Левую». И каждая медсестра впоследствии знает хирурга – определённые какие-то моменты, и дальше мне уже всегда сначала левую руку одевали.

Люди в материале: Вацлав Янушко, Вадим Щеглов

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главврач откровенно рассказал о себе и своей работе в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:Было ли у хирургов и, вообще, бывает ли такое в медицине, когда...
 
Новости дня
Новости разные
 
Протесты в США: 6 главных вопросов о том, что происходит
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
07.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика