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Вацлав Янушко рассказал, почему надевает хирургические перчатки с левой руки
Источник материала: СТВ
Главврач откровенно рассказал о себе и своей работе в программе
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Вацлав Янушко, главный врач УЗ «4-я городская клиническая больница имени Н.Е. Савченко»:
Вадим Щеглов:
Вацлав Янушко:
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Главврач откровенно рассказал о себе и своей работе в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:Было ли у хирургов и, вообще, бывает ли такое в медицине, когда...
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