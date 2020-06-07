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Чего боится и в каком случае может заплакать. Вацлав Янушко в 9 честных ответах на неожиданные вопросы

07.06.2020 21:40 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Главврач откровенно рассказал о себе и своей работе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
«Больше всего я боюсь»…

Вацлав Янушко, главный врач УЗ «4-я городская клиническая больница имени Н.Е. Савченко»:
Неприятных неожиданностей.

Вадим Щеглов:
Чем Вы гордитесь больше всего?

Вацлав Янушко:
Сегодняшним своим положением. Горжусь своими детьми, своими друзьями.

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Вадим Щеглов:
Чего Вы никогда не простите?

Вацлав Янушко:
Предательства.

Вадим Щеглов:
Любовь – это…

Вацлав Янушко:
Широкое, большое, огромное чувство.

Вадим Щеглов:
Деньги – это…

Вацлав Янушко:
Деньги – это зло. Это везде написано.

Чего боится и в каком случае может заплакать. Вацлав Янушко в 9 честных ответах на неожиданные вопросы

Вадим Щеглов:
Самое страшное для медика?

Вацлав Янушко:
Не состояться в профессии.

Вадим Щеглов:
Что вас вдохновляет?

Вацлав Янушко:
Когда все получается, тогда хочется ещё идти вперёд.

Вадим Щеглов:
Когда в последний раз вы плакали?

Вацлав Янушко:
Когда приезжаю на кладбище к родителям.

Вадим Щеглов:
Врач – это…

Вацлав Янушко:
Это очень гордо.

Люди в материале: Вацлав Янушко, Вадим Щеглов

 
 
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Главврач откровенно рассказал о себе и своей работе в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:«Больше всего я боюсь»… Вацлав Янушко, главный врач УЗ «4-я...
 
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