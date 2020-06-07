ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Луцкий: задача государственных СМИ – разрушать «цифровой шум» и доносить правдивую информацию

07.06.2020 21:22 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Луцкий: задача государственных СМИ – разрушать «цифровой шум» и доносить правдивую информацию

Задача государственных СМИ – разрушать «цифровой шум» и предоставлять людям правдивые и ясные сведения, заявил министр информации Беларуси Игорь Луцкий в программе «Неделя» на телеканале СТВ.

Игорь Луцкий подчеркнул, что стратегия министерства информации в отношении интернета будет заключаться в корректировке действий СМИ, чтобы защитить людей от информации, которая наносит вред стране, и обеспечить доведение политики государства. 

Он также отметил, что роль информации в принятии политических и экономических решений возрастает. 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Задача государственных СМИ – разрушать «цифровой шум» и предоставлять людям правдивые и ясные сведения, заявил министр информации Беларуси Игорь Луцкий в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Чего боится и в каком случае может заплакать. Вацлав Янушко в 9 честных ответах на неожиданные вопросы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
07.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика