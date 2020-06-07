Луцкий: задача государственных СМИ – разрушать «цифровой шум» и доносить правдивую информацию

Источник материала: ОНТ

Задача государственных СМИ – разрушать «цифровой шум» и предоставлять людям правдивые и ясные сведения, заявил министр информации Беларуси Игорь Луцкий в программе «Неделя» на телеканале СТВ.

Игорь Луцкий подчеркнул, что стратегия министерства информации в отношении интернета будет заключаться в корректировке действий СМИ, чтобы защитить людей от информации, которая наносит вред стране, и обеспечить доведение политики государства.

Он также отметил, что роль информации в принятии политических и экономических решений возрастает.

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