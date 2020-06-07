Около тысячи гомельчан пришли расписаться за выдвижение альтернативных кандидатов в президенты

Источник материала: Tut.by

Около тысячи человек пришли поставить свои подписи за выдвижение альтернативных кандидатов в президенты Беларуси 7 июня в Гомеле.



Фото: Мая краіна Беларусь

Сбор подписей в поддержку Светланы Тихановской, Виктора Бабарико, Валерия Цепкало, Ольги Ковальковой, Сергея Черечня, Андрея Дмитриева и Владимира Непомнящих проходил на площадке возле универмага «Гомель» с 12.00 до 18.00. Самые длинные очереди были у палаток, где собирали подписи за выдвижение Светланы Тихановской — жены популярного видеоблогера Сергея Тихановского.

Собравшиеся говорили, что хотят перемен, что «так жить нельзя», что им «стыдно за президента», «который позорит» их своими высказываниями «на весь мир», и что они выступаю за сменяемость власти.

Гомельчане Алексей и Ирина рассказали, что пришли подписаться за альтернативных кандидатов после того, как услышали слова Александра Лукашенко с напоминанием о расстрелах протестующих в Андижане. «Мы возмущены. Он говорит, „я страну не отдам“. Но он забыл, что это — наша страна», — подчеркнул заметил Алексей.

В ходе акции не обошлось без задержаний. Милиция задержала жителя Гомеля Александра Шабалина, который помогал сборщикам подписей в поддержку Тихановской и вез на площадку стулья и столы. Был также задержан гомельчанин Алексей Думенков. Он собирался идти к универмагу, чтобы подписаться за альтернативных кандидатов.

Как сообщил БелаПАН брат Думенкова, Алексея с семи часов утра ждали у подъезда дома неизвестные. «Как только Алесей вышел — за ним побежали, скрутили его, связали руки ремнем, поставили на колени! Я спрашивал, что происходит, а они говорят: „административный процесс“. Не представлялись, не были в форме», — рассказал Павел Думенков.

Алексей Думенков уже отсидел 15 суток за акцию в поддержку арестованного Сергея Тихановского, которая проходила в Гомеле 7 мая. На данный момент он находится в гомельском ИВС. Его брат сообщил, что Алексею вменяют неповиновение милиции, завтра должен состояться суд.

Местонахождение Александра Шабалина на данный момент неизвестно.