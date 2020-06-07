Спутник для уничтожения космического мусора разрабатывают в Японии

Источник материала: Вороновская газета





В Японии ученые решили заняться разработкой космического спутника, который лазером будет уничтожать дрейфующие на околоземной орбите мелкие обломки от ступеней ракет и другой мусор. Об этом сообщил телеканал NHK .

Разработкой займется Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) совместно с оператором спутниковой связи SKY Perfect JSAT и государственным Институтом естественных наук «Рикэн».

Спутник будет воздействовать на мусор лазерным лучом и выбрасывать его в атмосферу для последующего сгорания. Запустить такой спутник на орбиту предполагается не раньше, чем через три года.

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