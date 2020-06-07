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Спутник для уничтожения космического мусора разрабатывают в Японии

08.06.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Спутник для уничтожения космического мусора разрабатывают в Японии

В Японии ученые решили заняться разработкой космического спутника, который лазером будет уничтожать дрейфующие на околоземной орбите мелкие обломки от ступеней ракет и другой мусор. Об этом сообщил телеканал NHK.

Разработкой займется Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) совместно с оператором спутниковой связи SKY Perfect JSAT и государственным Институтом естественных наук «Рикэн».

Спутник будет воздействовать на мусор лазерным лучом и выбрасывать его в атмосферу для последующего сгорания. Запустить такой спутник на орбиту предполагается не раньше, чем через три года.

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В Японии ученые решили заняться разработкой космического спутника, который лазером будет уничтожать дрейфующие на околоземной орбите мелкие обломки от ступеней...
 
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