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Спутник для уничтожения космического мусора разрабатывают в Японии
08.06.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
В Японии ученые решили заняться разработкой космического спутника, который лазером будет уничтожать дрейфующие на околоземной орбите мелкие обломки от ступеней ракет и другой мусор. Об этом сообщил телеканал
Разработкой займется Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) совместно с оператором спутниковой связи SKY Perfect JSAT и государственным Институтом естественных наук «Рикэн».
Спутник будет воздействовать на мусор лазерным лучом и выбрасывать его в атмосферу для последующего сгорания. Запустить такой спутник на орбиту предполагается не раньше, чем через три года.
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В Японии ученые решили заняться разработкой космического спутника, который лазером будет уничтожать дрейфующие на околоземной орбите мелкие обломки от ступеней...
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