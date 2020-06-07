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Белорусская мраморная говядина – миф или реальность? Где у нас развивают мясное скотоводство и почему это выгодно

07.06.2020 23:30 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Это отрасль для Беларуси важна и на внутреннем рынке, и на внешнем контуре, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Белорусская мраморная говядина – миф или реальность? Где у нас развивают мясное скотоводство и почему это выгодно

Например, огромный Китай, где в 2020 году дали зеленый свет целой серии наших производителей говядины. И что же там с белорусским мраморным мясом – миф это или реальность?

Репортаж Кристины Протосовицкой.

Белорусская мраморная говядина – миф или реальность? Где у нас развивают мясное скотоводство и почему это выгодно

300 тысяч тонн в год – говядина, свинина, птица. По производству мяса Брестская область в республике в тройке лидеров, кормят себя и других. Львиная доля переработки – больше половины – уходит за пределы региона: по Беларуси и на тысячи километров по миру. Но чтобы уверенно смотреть в будущее, нужно не только выращивать, но и постоянно наращивать объемы.

Белорусская мраморная говядина – миф или реальность? Где у нас развивают мясное скотоводство и почему это выгодно

Александр Долбыш, начальник свинокомплекса «Бокиничи»:
Комплекс был построен в 2015 году, спонсором являлся «Беларуськалий». Он был построен за восемь месяцев, одним из первых в республике после поручения главы государства.

Белорусская мраморная говядина – миф или реальность? Где у нас развивают мясное скотоводство и почему это выгодно

Свинокомплекс «Бокиничи». Сегодня здесь получают самые высокие среднесуточные привесы в Беларуси – почти килограмм на откорме. Проектную мощность (24 тысячи голов в год) удалось превысить уже на треть.

Белорусская мраморная говядина – миф или реальность? Где у нас развивают мясное скотоводство и почему это выгодно

Александр Долбыш: 
Почему? Во-первых, порода – сама датская селекция. Правильное ведение племенной работы. Дисциплина коллектива. Хорошая заработная плата, которая за прошлый год составила 1 275 рублей.

Белорусская мраморная говядина – миф или реальность? Где у нас развивают мясное скотоводство и почему это выгодно

Комплекс – часть Пинского комбината хлебопродуктов. Это тот случай, когда все в одном месте, от поля и практически до стола. Рецептура комбикорма как в детском питании – для каждого возраста своя.

Белорусская мраморная говядина – миф или реальность? Где у нас развивают мясное скотоводство и почему это выгодно

Марина Рындюк, технолог свинокомплекса «Бокиничи»: 
С технологами из самого комбината, а также со мной и начальником комплекса мы разрабатываем для каждой половозрелой группы свой вид комбикорма, который сбалансирован по своим питательным веществам.

Белорусская мраморная говядина – миф или реальность? Где у нас развивают мясное скотоводство и почему это выгодно

Сердце комплекса репродуктор – там появляются на свет поросята – от фермы откорма отделяет 2 километра. Расстояние гарантирует высокую степень биологической защиты, а это очень важно.

Белорусская мраморная говядина – миф или реальность? Где у нас развивают мясное скотоводство и почему это выгодно

Надо сказать, что блюда из свинины в топе у белорусов. А вот на внешних рынках все же наиболее востребована говядина. Как в России, так и на стратегическом китайском направлении. В структуре производства мяса она занимает больше половины.

Белорусская мраморная говядина – миф или реальность? Где у нас развивают мясное скотоводство и почему это выгодно

«Парохонское» – самый крупный в республике производитель говядины от молочных пород. Плотность скота – 150 голов на 100 гектаров. При этом на 75-80 % самостоятельно обеспечивают себя кормом. Количество, ассортимент и качество – три кита, над которыми работают ежегодно. Значение имеет не только «как», но и «где» накормить.

Белорусская мраморная говядина – миф или реальность? Где у нас развивают мясное скотоводство и почему это выгодно

Виктор Левша, главный зоотехник сельхозпредприятия «Парохонское»:
В последний год, 2018-19-й, у нас было построено новое отделение, где добавилось выращивание бычка, около тысячи голов. Это повело за собой увеличение реализации мяса государству в районе 400 тонн в год. 400-500 тонн в год планируем увеличивать. За 2019 год это было.

Белорусская мраморная говядина – миф или реальность? Где у нас развивают мясное скотоводство и почему это выгодно

Кристина Протосовицкая, корреспондент:
В Беларуси давно сделали ставку на качественную говядину. А значит, нужно развивать мясное скотоводство. Сейчас планка выше – мраморный продукт. Пустующие просторы, поймы белорусских рек – лучше места для выпаса мясного скота и придумать сложно.

Белорусская мраморная говядина – миф или реальность? Где у нас развивают мясное скотоводство и почему это выгодно

Уже 18 лет щиплет травку вдоль Ясельды чистопородное стадо элитных бычков. Все начиналось с 30 первых абердин-ангусов. Сегодня в «Молодово-Агро» Ивановского района самое крупное поголовье мясного скота в области – больше тысячи.

Белорусская мраморная говядина – миф или реальность? Где у нас развивают мясное скотоводство и почему это выгодно

Людмила Мельник, заместитель директора сельхозпредприятия «Молодово-Агро»: 
Только в мясном скоте абердин-ангусской породы имеется аминокислота, которая выводит радионуклиды. Из информационных источников знаю, что в Японии только мясом абердин-ангусов питаются детские сады, школы, лечебные учреждения. Поэтому хотелось бы, чтобы у нас это мясное направление развивалось. Это направление поддерживает Президент.

Белорусская мраморная говядина – миф или реальность? Где у нас развивают мясное скотоводство и почему это выгодно

Отборное мясо – на стол каждого белоруса. Какая же она на вкус – белорусская мраморная говядина?

Белорусская мраморная говядина – миф или реальность? Где у нас развивают мясное скотоводство и почему это выгодно

Иван Демкович, главный зоотехник сельхозпредприятия «Достоево»:
По мясу не пробовал. Не знаю, в чем плюс, в чем минус.

Иван Демкович скромничает: зоотехник с большим опытом мраморный стейк пробовал и в Италии, и на родине своих нынешних подопечных Венгрии. Говорит, там скот практически круглый год находится на пастбище.

Белорусская мраморная говядина – миф или реальность? Где у нас развивают мясное скотоводство и почему это выгодно

Вадим Пернач, директор сельхозпредприятия «Достоево»: 
Для того, чтобы рентабельно и экономично выходило содержать этот скот, его необходимо выпасать, чтобы минимизировать затраты. Для этого нужно использовать дикие луга, поймы рек. Такие неудобицы, которые тяжело обработать, в которые современная техника не может зайти. Их этот скот прекрасно поедает, отдача идет по мясу очень высокая за счет этих, даже естественных, угодий.

Белорусская мраморная говядина – миф или реальность? Где у нас развивают мясное скотоводство и почему это выгодно

Но не мясом единым. Разводят в хозяйстве породу и на продажу: в год по 180 абердин-ангусов. Вклад в развитие мясного направления и, конечно же, финансовое подспорье.

Белорусская мраморная говядина – миф или реальность? Где у нас развивают мясное скотоводство и почему это выгодно

Лариса Малич, зоотехник-селекционер сельхозпредприятия «Достоево»:
С 2007 года. Мы закупили 75 голов в Венгрии чистопородных и понемножку развиваем. Сейчас у нас уже 320 голов чистопородных коров.

Белорусская мраморная говядина – миф или реальность? Где у нас развивают мясное скотоводство и почему это выгодно

«Живые деньги» – сегодня разведение приносит до двух раз больше прибыли, нежели, допустим, продажа мяса переработчику. Прибыль могла бы быть больше за счет той же мраморности. Но этот фактор пока не учитывается в расчетах.

Белорусская мраморная говядина – миф или реальность? Где у нас развивают мясное скотоводство и почему это выгодно

Вадим Пернач:
Мы на Брестский мясокомбинат реализуем. У нас идет продукция высоким качеством, суперприма. Средний вес 550-560 килограммов. Мясокомбинаты хорошо рассчитываются, охотно берут. Вопрос мясокомбината. Если он находит сбыт, значит, он вполне может дать цену выше. Если будет кто-то заинтересован и будет покупать, условно говоря, не по 10 рублей за килограмм, а готов отдать 30. Ресторан какой-нибудь вполне может давать.

Белорусская мраморная говядина – миф или реальность? Где у нас развивают мясное скотоводство и почему это выгодно

Иван Демкович:
Если сравнивать чернопестрый и мясной скот, то выход мяса с чернопестрого 48 %, а выход мяса с абердин-ангусов, с мясного скота – свыше 60 %.

Белорусская мраморная говядина – миф или реальность? Где у нас развивают мясное скотоводство и почему это выгодно

Специалисты отмечают: на внутреннем рынке Беларуси пока нет устойчивого спроса на мясные породы. Племенная часть – это скорее резерв с большим потенциалом. Но уже очевидно: спрос на свое – доступное по цене и отличное по качеству – увеличивается. Задачи, поставленные в свое время государством, оказались своевременными. Сейчас мясное раздолье мы можем обеспечить себе и без импорта. Далее важно следить за рынком, чтобы вовремя среагировать. Быстро и традиционно по-хозяйски.

Люди в материале: Александр Долбыш, Марина Рындюк, Виктор Левша, Кристина Протосовицкая, Людмила Мельник, Иван Демкович, Вадим Пернач, Лариса Малич

 
 
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Новости Беларуси. Это отрасль для Беларуси важна и на внутреннем рынке, и на внешнем контуре, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Например, огромный Китай, где в...
 
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