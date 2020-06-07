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Белорусская мраморная говядина – миф или реальность? Где у нас развивают мясное скотоводство и почему это выгодно
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Это отрасль для Беларуси важна и на внутреннем рынке, и на внешнем контуре, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Например, огромный Китай, где в 2020 году дали зеленый свет целой серии наших производителей говядины. И что же там с белорусским мраморным мясом – миф это или реальность?
300 тысяч тонн в год – говядина, свинина, птица. По производству мяса Брестская область в республике в тройке лидеров, кормят себя и других. Львиная доля переработки – больше половины – уходит за пределы региона: по Беларуси и на тысячи километров по миру. Но чтобы уверенно смотреть в будущее, нужно не только выращивать, но и постоянно наращивать объемы.
Александр Долбыш, начальник свинокомплекса «Бокиничи»:
Свинокомплекс «Бокиничи». Сегодня здесь получают самые высокие среднесуточные привесы в Беларуси – почти килограмм на откорме. Проектную мощность (24 тысячи голов в год) удалось превысить уже на треть.
Александр Долбыш:
Комплекс – часть Пинского комбината хлебопродуктов. Это тот случай, когда все в одном месте, от поля и практически до стола. Рецептура комбикорма как в детском питании – для каждого возраста своя.
Марина Рындюк, технолог свинокомплекса «Бокиничи»:
Сердце комплекса репродуктор – там появляются на свет поросята – от фермы откорма отделяет 2 километра. Расстояние гарантирует высокую степень биологической защиты, а это очень важно.
Надо сказать, что блюда из свинины в топе у белорусов. А вот на внешних рынках все же наиболее востребована говядина. Как в России, так и на стратегическом китайском направлении. В структуре производства мяса она занимает больше половины.
«Парохонское» – самый крупный в республике производитель говядины от молочных пород. Плотность скота – 150 голов на 100 гектаров. При этом на 75-80 % самостоятельно обеспечивают себя кормом. Количество, ассортимент и качество – три кита, над которыми работают ежегодно. Значение имеет не только «как», но и «где» накормить.
Виктор Левша, главный зоотехник сельхозпредприятия «Парохонское»:
Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Уже 18 лет щиплет травку вдоль Ясельды чистопородное стадо элитных бычков. Все начиналось с 30 первых абердин-ангусов. Сегодня в «Молодово-Агро» Ивановского района самое крупное поголовье мясного скота в области – больше тысячи.
Людмила Мельник, заместитель директора сельхозпредприятия «Молодово-Агро»:
Отборное мясо – на стол каждого белоруса. Какая же она на вкус – белорусская мраморная говядина?
Иван Демкович, главный зоотехник сельхозпредприятия «Достоево»:
Иван Демкович скромничает: зоотехник с большим опытом мраморный стейк пробовал и в Италии, и на родине своих нынешних подопечных Венгрии. Говорит, там скот практически круглый год находится на пастбище.
Вадим Пернач, директор сельхозпредприятия «Достоево»:
Но не мясом единым. Разводят в хозяйстве породу и на продажу: в год по 180 абердин-ангусов. Вклад в развитие мясного направления и, конечно же, финансовое подспорье.
Лариса Малич, зоотехник-селекционер сельхозпредприятия «Достоево»:
«Живые деньги» – сегодня разведение приносит до двух раз больше прибыли, нежели, допустим, продажа мяса переработчику. Прибыль могла бы быть больше за счет той же мраморности. Но этот фактор пока не учитывается в расчетах.
Вадим Пернач:
Иван Демкович:
Специалисты отмечают: на внутреннем рынке Беларуси пока нет устойчивого спроса на мясные породы. Племенная часть – это скорее резерв с большим потенциалом. Но уже очевидно: спрос на свое – доступное по цене и отличное по качеству – увеличивается. Задачи, поставленные в свое время государством, оказались своевременными. Сейчас мясное раздолье мы можем обеспечить себе и без импорта. Далее важно следить за рынком, чтобы вовремя среагировать. Быстро и традиционно по-хозяйски.
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Белорусская мраморная говядина – миф или реальность? Где у нас развивают мясное скотоводство и почему это выгодно
Новости Беларуси. Это отрасль для Беларуси важна и на внутреннем рынке, и на внешнем контуре, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Например, огромный Китай, где в...
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