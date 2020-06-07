"Беларусь 3" покажет стародавний обряд "Вождение Кусты"

Источник материала: Виртуальный Брест

Творческая группа программы "Жывая культура" предлагает зрителям "Беларусь 3" понаблюдать за стародавним обрядом "Вождение Кусты", запись которого пройдет на праздник Святой Троицы в агрогородке Лобча Лунинецкого района. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

"Съемочная группа социокультурного телеканала продолжает создавать живую видеоэнциклопедию по страницам списка нематериальных историко-культурных ценностей Беларуси. Очередной пункт назначения творческой экспедиции - агрогородок Лобча, где поныне на второй день Святой Троицы местные жители проводят древнеславянский обряд "Вождение Кусты", - рассказали в пресс-службе.

Кустой белорусы с давних времен называют одну из самых красивых и достойных девушек в деревне, в праздничный день обвитую поверх традиционной одежды ветками и свежей зеленой листвой, с большим венком на голове. Она своим образом олицетворяет не только юность, но и неразрывную связь с предками. Через обряд, который сопровождается троицкими песнями, девушка присоединяется к женщинам старшего поколения и символически входит во взрослую самостоятельную жизнь. Праздничная процессия во главе с девушкой в виде Кусты посещает крестьянские дворы с пожеланиями хозяевам здоровья, благополучия и богатого урожая. Считается, что там, где побывала Куста в Святую Троицу, все будет хорошо, и потому повсюду ей открывают двери.

Увидеть аутентичный обряд телезрители "Беларусь 3" смогут в субботу, 20 июня, в 10.00. Кстати, 27 июня также в 10.00 новый выпуск программы расскажет о традиции приготовления гречневого хлеба в деревнях Малоритского района.

Проект "Жывая культура" выходит на "Беларусь 3" с июня 2018 года. За это время телезрители увидели более 50 оригинальных выпусков. Каждая новая программа рассказывает об отдельном элементе, включенном в Государственный список историко-культурных ценностей Беларуси. В дальнейшем творческая группа "Жывой культуры" планирует охватить все 92 элемента списка, а также те, что будут добавляться с течением времени.