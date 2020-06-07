От поддержки села до ставки на атомную энергетику: Беларусь и Венгрия наращивают сотрудничество

Источник материала: ОНТ

В пятницу Минск встречал главу правительства Венгрии. Виктор Орбан руководит страной с 2010 года. Его партия имеет большинство в парламенте. Это позволяет принимать решения, в том числе и в ручном режиме. Так, в связи с пандемией венгерское правительство получило право приостанавливать действие любых законов.

Во внешней политике у Орбана репутация лидера, который может себе позволить действовать без оглядки на Брюссель. Он занимает жесткую позиции по мигрантам – категорически отказывается их принимать, несмотря на критику Евросоюза. Также принципиально отстаивает свой агросектор, Будапешт реализует собственные программы поддержки сельского хозяйства. И сторонники, и противники отмечают решительность Орбана, его умение принимать жесткие последовательные решения при реализации проектов.

В Минске состоялись переговоры политиков с авторитетом и со стажем. У наших стран немало общего – от поддержки села до ставки на атомную энергетику. Общей темой вполне мог быть и футбол. Орбан, когда стал премьером, не прекращал выходить на поле. Говорят, из-за футбольных тренировок еженедельное заседание венгерского правительства было перенесено со вторника на пятницу. Неизвестно, следил ли Орбан во время пандемии за белорусским чемпионатом, но вполне вероятно.

О том, каким получился пас дружбы, расскажет Руслан Поддубский. Шеф нашего Европейского бюро провел несколько дней в Будапеште.

Адам – венгерский студент Института славистики Будапештского университета. В арсенале выпускника уже есть русский, польский, немецкий, французский, румынский, туркменский и белорусский языки.

Адам Бодо, студент Будапештского университета: «Па-вугорску гэта значыць "Белая Расiя". Мне заўсёды было цiкава, якая гэта краiна, якая гэта мова?»

На этот вопрос пытливому, талантливому студенту ответила Людмила Станкевич, педагог из брестского университета, которая вот уже 18 лет преподаёт белорусский язык в крупнейшем вузе Венгрии и всё ещё не перестаёт удивляться новым историям. Почему из 60 языков, которые здесь учат, будущие европейские филологи выбирают белорусский?

Лариса Станкевич, преподаватель белорусского языка: «Апынулiся у мiнскiм метро, пачулi белaрускую мову, прыехалi на Вугоршчыну, прыйшлi запiсалiся, таму што спадабалася, таму што яна прыгожая».

Один – финно-угорский, второй – восточнославянский. Языки совершенно разные, а черты характера у венгра и белоруса очень схожие, говорит Мария, которая ещё в 2008 году вышла за муж за венгра, уехала с ним из Минска в Будапешт, родила двоих детей, открыла здесь частный детский сад. Сегодня она активный участник небольшой, но дружной белорусской диаспоры в Венгрии.

Мария Хабер: «Я не люблю приклеивать стереотипы, но мне достаточно сложно выделить какие-то черты, но есть определённая эмоциональная сдержанность».

Эту эмоциональную сдержанность венгерские политики называют прагматизмом. Виктор Орбан – премьер-министр и лидер самой мощной партии Венгрии «ФИДЕС», которая занимает 2/3 мест в Национальном собрании. С 2010 года – у руля этой парламентской республики. Его считают одним из главных евроскептиков внутри ЕС и чаще остальных лидеров объединённой Европы критикуют за упрямство Будапешта по многим общим для Европы проблемам. Венгрия так и не открыла свои границы для чужестранцев. Лидера Венгрии за жёсткость в решениях даже называют европейским диктатором и при этом ценят за последовательность и принципиальность, принимая и в Брюсселе, и в Лондоне, и в Вашингтоне.

Дональд Трамп, президент США: «Люди уважают этого премьер-министра, он уважаемый человек. Жёсткий, но уважаемый. И он делает много правильных дел для людей, особенно в миграционной политике. И если вы посмотрите на проблемы с этим в Европе, то увидите, что они просто огромные, потому что общеевропейские подходы отличаются от того, как поступает венгерский премьер. Но лучше пусть он сам это прокомментирует».

Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии: «От людей, с людьми, для людей – это основа работы венгерского правительства, которое несколько раз избиралось венгерским народом. И мы счастливы его защищать».

Он, как и подобает настоящему венгру, без лишних эмоций развивает тесные отношения с Китаем, являясь главным партнёром Пекина в ЕС, строит атомные энергоблоки по контракту с «Росатомом» и едет с официальным визитом в Беларусь, когда остальные лидеры ЕС проводят встречи по видеосвязи.

За несколько насыщенных часов в залах Дворца Независимости лидеры двух стран проработают все вопросы двусторонних отношений – торговлю, промышленную кооперацию, транспорт и даже спорт. Но на первый план, конечно, выйдут громкие политические заявления. Венгрия настаивает на полном снятии европейский санкций с Беларуси, в силе ещё некоторые ограничения в военной сфере, и за более активное вовлечение Минска в европейскую политику.

Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии: «Западные государства часто считают, что они представители мысли более высокого уровня, потому что у них построены парламентские демократии после Второй мировой войны. Они думают, что это дает им право говорить нам, что и как надо делать. Это одна из причин. А вторая причина – мы это терпим. Многие страны просто не выражают твердо свою позицию. Мы можем выслушать разные их мнения, но это наша страна, наша экономика, наша судьба, и мы сами в силах принять решение».

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Я абсолютно могу поддержать и подписаться под всем тем, что сказал премьер-министр Венгрии. Я знаю его позицию. Мне очень понравилась эта фраза (я по-своему скажу), что нас «наклоняют» потому, что мы порой излишне терпеливо к этому относимся. Это ключевой тезис».

И всё же главная политика двух стран – это цифры товарооборота, заявляют Александр Лукашенко и Виктор Орбан, публично проговаривая задачу подчинённым удвоить взаимный объём торговли до 500 миллионов евро в год.

Самый свежий пример промышленной кооперации показывает, что границы в современном мире – условность. Белорусско-швейцарский завод «Штадлер» под Минском собирает электропоезда для венгерской железной дороги, которая модернизируется на деньги Европейского союза. Контракт – на 40 составов. Первая партия уже в Венгрии.

Золтан Дунаи, директор венгерского отделения Stadler: «Беларусь это индустриальная страна. По крайне мере, есть три производителя, которых знает каждый в Венгрии, - это БелАЗ, МАЗ и, конечно, трактора».

130 тысяч белорусских тракторов трудится на венгерских полях и улицах. Глава официального представительства Минского тракторного в Венгрии вспоминает, с чего начинал свою работу, когда почти 10 лет назад возглавил венгерский офис: с 60 до 20 сократил количество местных дилеров, тех кто спекулировал на белорусской технике и организовал бесперебойную поставку запчастей на местный склад.

Цена, качество и сервис позволяют не просто удерживать лидерство на этом рынке, а уже всерьёз обсуждать создание производства белорусских тракторов на венгерской земле.

Виктор Можджер, генеральный директор МТЗ в Венгрии: «После таких переговоров отношение фермеров и в целом страны венгерской улучшается».

Енё Фаллер, инвестиционный агент правительства Беларуси в Венгрии: «Я думаю, что Беларусь – это хорошая почва и уникальная возможность для европейских инвесторов. Трудоспособность, трудовая дисциплина, отсутствие коррупции, организованность, инвестиционный климат в Беларуси на первом месте».

«Икарус» – этот известный в Советском Союзе бренд. Венгрия сегодня старается возродить, создав производство легендарных автобусов, но уже на электротяге.

Иштван Лепшени, генеральный директор компании Valor (Венгрия): «Венгрия решила, что в течение следующих лет все города населением больше 25 тысяч обязательно должны использовать электробусы. Большого количества в Венгрии нет производства электробусов, в Беларуси есть хорошие примеры».

Не исключено, что для этого придётся увеличивать штат белорусского посольства в Венгрии, которое сегодня отвечает и за развитие отношений с Хорватией, Боснией и Герцеговиной.

Александр Пономарёв, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Венгрии: «Мы рассчитываем, что визит даст новый толчок, чтобы появились такие новые интересные темы, как банковское сотрудничество, чтобы появились инвестиции, чтобы было более серьёзное проникновение инвесторов в экономику двух стран. Вот это те ниши, над которыми нам придётся активно поработать».

Словацкий премьер-министр, федеральный канцлер Австрии, глава латвийского правительства, лидер Венгрии – всё это встречи во Дворце Независимости за относительно небольшой промежуток времени. Минск открыт для всех стран Евросоюза, но настоящая дружба складывается с теми, кто везёт в столицу Беларуси не политические лозунги, а экономические контракты.

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