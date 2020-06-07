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От поддержки села до ставки на атомную энергетику: Беларусь и Венгрия наращивают сотрудничество
Источник материала: ОНТ
В пятницу Минск встречал главу правительства Венгрии. Виктор Орбан руководит страной с 2010 года. Его партия имеет большинство в парламенте. Это позволяет принимать решения, в том числе и в ручном режиме. Так, в связи с пандемией венгерское правительство получило право приостанавливать действие любых законов.
Во внешней политике у Орбана репутация лидера, который может себе позволить действовать без оглядки на Брюссель. Он занимает жесткую позиции по мигрантам – категорически отказывается их принимать, несмотря на критику Евросоюза. Также принципиально отстаивает свой агросектор, Будапешт реализует собственные программы поддержки сельского хозяйства. И сторонники, и противники отмечают решительность Орбана, его умение принимать жесткие последовательные решения при реализации проектов.
В Минске состоялись переговоры политиков с авторитетом и со стажем. У наших стран немало общего – от поддержки села до ставки на атомную энергетику. Общей темой вполне мог быть и футбол. Орбан, когда стал премьером, не прекращал выходить на поле. Говорят, из-за футбольных тренировок еженедельное заседание венгерского правительства было перенесено со вторника на пятницу. Неизвестно, следил ли Орбан во время пандемии за белорусским чемпионатом, но вполне вероятно.
О том, каким получился пас дружбы, расскажет Руслан Поддубский. Шеф нашего Европейского бюро провел несколько дней в Будапеште.
Адам – венгерский студент Института славистики Будапештского университета. В арсенале выпускника уже есть русский, польский, немецкий, французский, румынский, туркменский и белорусский языки.
На этот вопрос пытливому, талантливому студенту ответила Людмила Станкевич, педагог из брестского университета, которая вот уже 18 лет преподаёт белорусский язык в крупнейшем вузе Венгрии и всё ещё не перестаёт удивляться новым историям. Почему из 60 языков, которые здесь учат, будущие европейские филологи выбирают белорусский?
Один – финно-угорский, второй – восточнославянский. Языки совершенно разные, а черты характера у венгра и белоруса очень схожие, говорит Мария, которая ещё в 2008 году вышла за муж за венгра, уехала с ним из Минска в Будапешт, родила двоих детей, открыла здесь частный детский сад. Сегодня она активный участник небольшой, но дружной белорусской диаспоры в Венгрии.
Эту эмоциональную сдержанность венгерские политики называют прагматизмом. Виктор Орбан – премьер-министр и лидер самой мощной партии Венгрии «ФИДЕС», которая занимает 2/3 мест в Национальном собрании. С 2010 года – у руля этой парламентской республики. Его считают одним из главных евроскептиков внутри ЕС и чаще остальных лидеров объединённой Европы критикуют за упрямство Будапешта по многим общим для Европы проблемам. Венгрия так и не открыла свои границы для чужестранцев. Лидера Венгрии за жёсткость в решениях даже называют европейским диктатором и при этом ценят за последовательность и принципиальность, принимая и в Брюсселе, и в Лондоне, и в Вашингтоне.
Он, как и подобает настоящему венгру, без лишних эмоций развивает тесные отношения с Китаем, являясь главным партнёром Пекина в ЕС, строит атомные энергоблоки по контракту с «Росатомом» и едет с официальным визитом в Беларусь, когда остальные лидеры ЕС проводят встречи по видеосвязи.
За несколько насыщенных часов в залах Дворца Независимости лидеры двух стран проработают все вопросы двусторонних отношений – торговлю, промышленную кооперацию, транспорт и даже спорт. Но на первый план, конечно, выйдут громкие политические заявления. Венгрия настаивает на полном снятии европейский санкций с Беларуси, в силе ещё некоторые ограничения в военной сфере, и за более активное вовлечение Минска в европейскую политику.
И всё же главная политика двух стран – это цифры товарооборота, заявляют Александр Лукашенко и Виктор Орбан, публично проговаривая задачу подчинённым удвоить взаимный объём торговли до 500 миллионов евро в год.
Самый свежий пример промышленной кооперации показывает, что границы в современном мире – условность. Белорусско-швейцарский завод «Штадлер» под Минском собирает электропоезда для венгерской железной дороги, которая модернизируется на деньги Европейского союза. Контракт – на 40 составов. Первая партия уже в Венгрии.
130 тысяч белорусских тракторов трудится на венгерских полях и улицах. Глава официального представительства Минского тракторного в Венгрии вспоминает, с чего начинал свою работу, когда почти 10 лет назад возглавил венгерский офис: с 60 до 20 сократил количество местных дилеров, тех кто спекулировал на белорусской технике и организовал бесперебойную поставку запчастей на местный склад.
Цена, качество и сервис позволяют не просто удерживать лидерство на этом рынке, а уже всерьёз обсуждать создание производства белорусских тракторов на венгерской земле.
«Икарус» – этот известный в Советском Союзе бренд. Венгрия сегодня старается возродить, создав производство легендарных автобусов, но уже на электротяге.
Не исключено, что для этого придётся увеличивать штат белорусского посольства в Венгрии, которое сегодня отвечает и за развитие отношений с Хорватией, Боснией и Герцеговиной.
Словацкий премьер-министр, федеральный канцлер Австрии, глава латвийского правительства, лидер Венгрии – всё это встречи во Дворце Независимости за относительно небольшой промежуток времени. Минск открыт для всех стран Евросоюза, но настоящая дружба складывается с теми, кто везёт в столицу Беларуси не политические лозунги, а экономические контракты.
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В пятницу Минск встречал главу правительства Венгрии. Виктор Орбан руководит страной с 2010 года. Его партия имеет большинство в парламенте. Это позволяет принимать...
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