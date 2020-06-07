Повышенный холестерин. Названы два лучших продукта для его снижения

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Повышенный холестерин значительно увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, но включение в рацион рыбы и орехов эффективно помогает снизить его уровень, – об этом рассказали специалисты Национальной службы здравоохранения Великобритании (National Health Service, NHS).

Как сообщает MedikForum.ru , ученые констатируют, что холестерин, представляющий собой воскообразное вещество в крови, является типом липидов (жиров). Знание своего уровня холестерина – первый шаг к здоровому образу жизни, его повышенная концентрация требует обязательной коррекции.

«Нашему организму холестерин необходим для создания здоровых клеток, но высокий уровень этого вещества может увеличить риск опасных сосудистых патологий. Для взрослых людей считаются желательными уровни общего холестерина менее 200 мг/дл. Показатель между цифрами 200 и 239 является погранично высоким, а параметр 240 мг/дл – чрезвычайно высоким», — рассказали представители из NHS изданию Express Health.

Они напомнили, что при повышенном холестерине в кровеносных сосудах начинают активно скапливаться жировые отложения. Разрастаясь, они затрудняет прохождение достаточного количества крови через артерии. На этом фоне резко увеличивается вероятность пострадать от сердечного приступа.

Британскими медиками были названы два лучших продукта для снижения повышенного уровня холестерина – это рыба семейства лососевых и миндаль. По словам экспертов, данные продукты дают наиболее выраженный эффект, когда речь идет о необходимости его снижения.

Миндаль. Исследования показали, что употребление 20-170 граммов ежедневно позволяет уменьшить содержание липидов за 4-16 недель.

«Миндаль может помочь снизить общий уровень холестерина человека (ЛПНП), хотя не совсем ясно, как именно он это делает. Предположительно гиполипидемическими свойствами обладают его компоненты – волокна, флавоноиды, ненасыщенные жиры», — высказались в NHS.

Рыба. Семейство лососевых (семга, горбуша, кета, нельма, нерка, кижуч, омуль, голец и другие) особенно богато омега-3 жирными кислотами, являющихся здоровым типом жиров. Доказано, что употребление насыщенной ими рыбы улучшает показатели «хорошего» холестерина ЛПВП, являющегося лучшим природным чистильщиком артерий от бляшек.

«ЛПВП буквально сметает жировые отложения со стенок артерии, предотвращая развитие атеросклероза. Диетологи и медицинские эксперты советуют употреблять минимум две порции рыбы в неделю», — резюмировали медработники.