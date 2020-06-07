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Instagram намерен запретить встраивать чужие публикации без разрешения автора
Источник материала: ОНТ
Instagram хочет запретить использовать на других интернет-ресурсах публикации пользователей без их согласия. Эта мера будет распространяться даже на такую функцию, как использование кода для вставки,
В настоящее время сервис никого не наделяет авторскими правами на фото и изображения, однако, согласно его политике, третьи лица должны спрашивать у автора разрешение использовать его публикацию. Если правило вступит в силу, за его нарушение можно будет подавать в суд.
Издание отмечает, что это нововведение будет неожиданным для тех, кто расценивает встраивание чужого изображения без согласия автора допустимым, и обеспечивает защиту от претензий.
ФОТО: pixabay.com
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Instagram хочет запретить использовать на других интернет-ресурсах публикации пользователей без их согласия. Эта мера будет распространяться даже на такую функцию,...
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