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Instagram намерен запретить встраивать чужие публикации без разрешения автора

07.06.2020 19:18 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Instagram намерен запретить встраивать чужие публикации без разрешения автора

Instagram хочет запретить использовать на других интернет-ресурсах  публикации пользователей без их согласия. Эта мера будет распространяться даже на такую функцию, как использование кода для вставки, передает Ars Techinca со ссылкой на информацию компании Facebook.

В настоящее время сервис никого не наделяет авторскими правами на фото и изображения, однако, согласно его политике, третьи лица должны спрашивать у автора разрешение использовать его публикацию. Если правило вступит в силу, за его нарушение можно будет подавать в суд. 

Издание отмечает, что это нововведение будет неожиданным для тех, кто расценивает встраивание чужого изображения без согласия автора допустимым, и обеспечивает защиту от претензий. 

ФОТО: pixabay.com

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Instagram хочет запретить использовать на других интернет-ресурсах  публикации пользователей без их согласия. Эта мера будет распространяться даже на такую функцию,...
 
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