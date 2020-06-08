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Старшему научному сотруднику Лидского историко-художественного музея Сливкину Валерию Васильевичу 75 лет

08.06.2020 — Разное | Lida.Info  
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Источник материала: Lida.Info

Старшему научному сотруднику Лидского историко-художественного музея Сливкину Валерию Васильевичу 75 лет

8 июня 2020 года старшему научному сотруднику Лидского историко-художественного музея кандидату географических наук Сливкину Валерию Васильевичу исполняется 75 лет.

Первая его работа на была опубликована на нашем сайте lida.info в декабре 2010 года. За прошедшие годы он опубликовал на сайте более 200 статей.

По материалам публикаций были изданы книги:

История лидского бровара.1876-2012. Vilnius. 2013.

Аэродром Лида. Сто лет полетов. 2013.

Intelektualisci  Ziemi Lidzkiej. Warszawa.2018

Приводим список публикаций по годам, начиная с 2020.

 

2020 год.

  1. Школьный двор в Лиде. 1775-1941гг.
  2. Улица Садовая и прилегающие переулки. 1898-1941гг.
  3. Дворище и окрестные деревни. 1944-1948 гг.
  4. Уроженцы Лидской земли — Герои Вестерплятте.
  5. Имение Дворище (в 4 частях). 1520-1944гг.

2019 год.

  1. Улица Каменская.
  2. Справа пани Андреевое Завишыча.
  3. Лида. Сентябрь 1939.
  4. Лида и Лидский замок в составе ВКЛ.
  5. 8 мая 1942 года. Пятница.
  6. Улица Кривая.
  7. Мытская (Мытлянская) Свято-Покровская  церковь.
  8. Мыто. Городище, деревня-местечко, имение.
  9. Лида 1919 год. Борьба наций за Белую Русь.

2018 год.

  1. Ветераны Лидского пивоваренного завода.
  2. Лидская табачная фабрика Шпильковского и Даршона.
  3. Стекольный завод Ленского (1885-1901).
  4. Большая лидская синагога (1896-1941).
  5. Народные училища Лидского уезда (1863-1915).
  6. Лидская синагога 1893 года.
  7. «Память — главный свидетель».
  8. Лида и Лидский замок в анналах Яна Длугоша.
  9. Зарождение промышленного пивоварения на территории современной Беларуси. Первый лидский пивзавод.
  10. Лида и Лидский замок в хронике Мацея Стрыйковского.
  11. Лида в западнорусских (литовско-белорусских) летописях.

2017 год.

  1. Лидский помещик – основатель Польского Национального Союза США.
  2. Лидский пивоваренный завод наследников Я.Л.Папирмейстера (1901-1939).
  3. Лидский пивзавод Янкеля Папирмейстера (1883-1900).
  4. Домейки в Лидском уезде.
  5. Имения Лидского уезда. Имение Вашкевичи.
  6. Имения Лидского уезда. Имение Острово (Остров).
  7. Северный городок. 3-й Седлецкий полк Западной дивизии РККА.
  8. Северный городок. 1915-1918 годы.
  9. Северный городок. I-ый Невский Его Величества Короля Эллинов пехотный полк.
  10. Северный городок. 172-й Лидский пехотный полк.
  11. Первая телефонная сеть в Лиде и места расположения подразделений 172-го Лидского пехотного полка в 1909-12 гг.
  12. Первые кинотеатры в городе Лида.

2016 год.

  1. Дореволюционные фотоателье в Лиде.
  2. Гедимин и Лида. К 700-летию избрания Гедимина великим князем литовским.
  3. Учебные заведения Лидского уезда. Лидское уездное дворянское училище.
  4. Учебные заведения Лидского уезда.
  5. Учебные заведения Лидского повета.

2015 год.

  1. Имения Лидского уезда. Имение Заполье.
  2. Имения Лидского уезда. Имение Ловчиловичи (Рыловцы).
  3. Лида — город с Магдебургским правом (1590-1795).
  4. Имения Лидского уезда. Имение Сукурчи.
  5. Радивонишская Свято Анненская церковь по клировым ведомостям за 1847-1864 годы.
  6. Имения Лидского уезда. Имение Радивонишки.
  7. Имения Лидского уезда. Имение Кульбаки.
  8. Партизанский отряд «Искра». Списочный состав.
  9. Лидский аэроузел. 19 июля -9 августа 1944г.
  10. Ответ сотрудника Лидского музея Сливкина Валерия Васильевича на возникшие вопросы по опубликованному ранее материалу о гибели Анатолия Ермолова.
  11. Трагическая смерть Анатолия Ермолова.
  12. Лидский аэродром. 19 июля – 6 октября 1944 г. 6-я гвардейская Таганрогская Краснознаменная бомбардировочная авиационная дивизия.
  13. Аэродром Чеховцы. 13-16 июля 1944г. 3-я гвардейская Брянская истребительная авиационная дивизия.
  14. Лидский аэродром. 13-16 июля 1944г.
  15. 51 беглец.
  16. Железнодорожная станция Лида в трех частях. 1883-1945гг.

2014 год.

  1. О книге рекордов Лидчины.
  2. Самый богатый предприниматель родом из Лиды.
  3. Лидский уезд. 1915 год. Органы власти и самоуправления.
  4. Лидские воинские подразделения в военных событиях первого года войны. 172-й пехотный полк.
  5. 307-я Лидская Краснознаменная ордена Суворова штурмовая авиационная дивизия.
  6. Лидский уезд. 1914-1918 гг. Первая Мировая война. Мобилизация.
  7. Лидский уезд. 1914-1918 гг. Первая Мировая война.
  8. Имения Лидского уезда. Имение Бердовка (Бердовля).
  9. Имения Лидского уезда. Имение Дикушки (Биикушки).
  10. Имения Лидского уезда. Имение Лебеда (Тризнянская Лебеда, Большая Лебеда).

2013 год.

  1. Имения Лидского уезда. Имение Малое Можейково или Малый Можейков (ныне Можейково).
  2. Возвращение В.С.Новицкой на книжные прилавки.
  3. Лидский аэродром. 31 ИАП. Октябрь 1939-июнь 1940 года.
  4. Лидский район и город Лида. Самые знаменитые и широко известные (в 3 частях).
  5. Лидский аэродром. 5- я летная база. 24 августа -17 сентября 1939 г.
  6. Лидская земля. Самое древнее, самое большое и самое первое.
  7. Лидский аэродром. Состав эскадр 5 полка.
  8. Лидский аэродром. 5 летный полк. 1928- август 1939 гг.
  9. Лидский аэродром. «Мекка польских истребителей».
  10. Имения Лидского уезда. Имение Тарново (Тарновщизна).
  11. Имения Лидского уезда. Большое Ольжево (Ольжев Великий)
  12. Имения Лидского уезда. Имение Жирмуны.
  13. Имения Лидского уезда. Имение Малюзин.
  14. Лидский аэродром. 1919-1922 гг.
  15. Лидский аэродром 1915-1918 гг.
  16. Эскадра тяжелой авиации и легендарный конструктор И.И.Сикорский на Лидском аэродроме (в 2 частях).
  17. Дайновское княжество: местоположение и расселение (в 2 частях).
  18. Корпусные отряды 4-й роты в первые месяцы войны.
  19. Лидская кирпичная коллекция увеличивается.
  20. Лидский аэродром. 4-ая авиационная рота (в трех частях).
  21. Интеллектуалы Лидской земли (в 5 частях).

2012 год.

  1. Интеллектуалы Лидской земли (в 9 частях).
  2. Улицы Лиды или лидские годонимы (в 4 частях).
  3. Воздухоплавательные части в 1914-18 гг.
  4. Судьба механика 26 корпусного воздухоплавательного отряда В.М.Астрожникова.
  5. 140 лет со дня рождения Петра Семеновича Когана.
  6. К 100-летию Лидского аэродрома (в трех частях).
  7. Лидский замок. Вымыслы и мифы (в 2 частях).
  8. К 140-летию академика Владислава Людвиговича Котвича.
  9. Водяные мельницы Лидской земли (в 2 частях).
  10. Лидская коллекция кирпичей.
  11. Улица Виленская. 1908-1917гг. (в 3 частях).

2011 год.

  1. Исторические хроники Лиды (по месяцам в 12 частях)
  2. Лидский замок в наши дни.
  3. Аналитическое исследование о Лидском замке (в 6 частях).
  4. Освобождение Лиды по воспоминаниям солдат и офицеров (в 9 частях).
  5. Основание города Лида.
  6. Белицкие христианские храмы.
  7. Освобождение Лиды было 8 июля 1944г.
  8. Лидский пивоваренный завод (в 30 частях).
  9. Лидский Крестовоздвиженский (p.w. Podwyzszenia Krzyza Swietego) Фарный костел (в 6 частях).
  10. Фотовыставка «Археологические находки Лидского замка».
  11. Девять причин, по которым нельзя строить в Лидском замке два здания универсального назначения.

2010 год.

  1. Генерал-лейтенант Иосиф Заржецкий.

 

Мы надеемся и на дальнейшее сотрудничество. Желаем  долгих лет жизни и хорошего здоровья.

 
 
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8 июня 2020 года старшему научному сотруднику Лидского историко-художественного музея кандидату географических наук Сливкину Валерию Васильевичу исполняется 75...
 

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