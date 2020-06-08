Старшему научному сотруднику Лидского историко-художественного музея Сливкину Валерию Васильевичу 75 лет

Источник материала: Lida.Info





8 июня 2020 года старшему научному сотруднику Лидского историко-художественного музея кандидату географических наук Сливкину Валерию Васильевичу исполняется 75 лет.

Первая его работа на была опубликована на нашем сайте lida.info в декабре 2010 года. За прошедшие годы он опубликовал на сайте более 200 статей.

По материалам публикаций были изданы книги:

История лидского бровара.1876-2012. Vilnius. 2013.

Аэродром Лида. Сто лет полетов. 2013.

Intelektualisci Ziemi Lidzkiej. Warszawa.2018

Приводим список публикаций по годам, начиная с 2020.

2020 год.

2019 год.

2018 год.

2017 год.

2016 год.

2015 год.

2014 год.

2013 год.

2012 год.

2011 год.

2010 год.

Мы надеемся и на дальнейшее сотрудничество. Желаем долгих лет жизни и хорошего здоровья.