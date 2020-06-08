|
Старшему научному сотруднику Лидского историко-художественного музея Сливкину Валерию Васильевичу 75 лет
Источник материала: Lida.Info
8 июня 2020 года старшему научному сотруднику Лидского историко-художественного музея кандидату географических наук Сливкину Валерию Васильевичу исполняется 75 лет.
Первая его работа на была опубликована на нашем сайте lida.info в декабре 2010 года. За прошедшие годы он опубликовал на сайте более 200 статей.
По материалам публикаций были изданы книги:
История лидского бровара.1876-2012. Vilnius. 2013.
Аэродром Лида. Сто лет полетов. 2013.
Intelektualisci Ziemi Lidzkiej. Warszawa.2018
Приводим список публикаций по годам, начиная с 2020.
2020 год.
2019 год.
2018 год.
2017 год.
2016 год.
2015 год.
2014 год.
2013 год.
2012 год.
2011 год.
2010 год.
Мы надеемся и на дальнейшее сотрудничество. Желаем долгих лет жизни и хорошего здоровья.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Старшему научному сотруднику Лидского историко-художественного музея Сливкину Валерию Васильевичу 75 лет
8 июня 2020 года старшему научному сотруднику Лидского историко-художественного музея кандидату географических наук Сливкину Валерию Васильевичу исполняется 75...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)