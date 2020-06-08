"Брест" лидирует после второго тура чемпионата Беларуси. Но это по пляжному футболу

Источник материала: Виртуальный Брест

После второго тура XIII чемпионата Беларуси по пляжному футболу, проходившего в Гродно, турнирную таблицу возглавил "Брест", сообщает корреспондент БЕЛТА.





В четырех матчах брестчане не потеряли ни одного очка, одержав четыре виктории. Они обыграли действующего чемпиона страны "Гроднооблспорт" - 7:5, бронзового призера "Щучин" - 3:1, мозырский "М-Сити" - 5:4 и кобринское "Полесье" - 5:2. Также четыре победы добыли в Гродно обладатели серебра прошлого первенства спортсмены клуба "Кировск-СДЮШОР". Ни одного балла не имеет "Полесье", которое проиграло все 8 поединков двух стартовых туров.

Положение команд после второго тура: "Брест" - 21 очко, "Кировск-СДЮШОР" - 20, "Щучин", "Гроднооблспорт" - по 12, "М-Сити" - 6, "Полесье" - 0. Все клубы сыграли по 8 поединков.

Матчи третьего тура 20-21 июня также пройдут в Гродно, а 27-28 июня команды проведут поединки в Мозыре.