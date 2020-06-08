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"Брест" лидирует после второго тура чемпионата Беларуси. Но это по пляжному футболу

08.06.2020 06:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

После второго тура XIII чемпионата Беларуси по пляжному футболу, проходившего в Гродно, турнирную таблицу возглавил "Брест", сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Брест" лидирует после второго тура чемпионата Беларуси. Но это по пляжному футболу

В четырех матчах брестчане не потеряли ни одного очка, одержав четыре виктории. Они обыграли действующего чемпиона страны "Гроднооблспорт" - 7:5, бронзового призера "Щучин" - 3:1, мозырский "М-Сити" - 5:4 и кобринское "Полесье" - 5:2. Также четыре победы добыли в Гродно обладатели серебра прошлого первенства спортсмены клуба "Кировск-СДЮШОР". Ни одного балла не имеет "Полесье", которое проиграло все 8 поединков двух стартовых туров.

Положение команд после второго тура: "Брест" - 21 очко, "Кировск-СДЮШОР" - 20, "Щучин", "Гроднооблспорт" - по 12, "М-Сити" - 6, "Полесье" - 0. Все клубы сыграли по 8 поединков.

Матчи третьего тура 20-21 июня также пройдут в Гродно, а 27-28 июня команды проведут поединки в Мозыре.

"Брест" лидирует после второго тура чемпионата Беларуси. Но это по пляжному футболу

"Брест" лидирует после второго тура чемпионата Беларуси. Но это по пляжному футболу

"Брест" лидирует после второго тура чемпионата Беларуси. Но это по пляжному футболу "Брест" лидирует после второго тура чемпионата Беларуси. Но это по пляжному футболу "Брест" лидирует после второго тура чемпионата Беларуси. Но это по пляжному футболу "Брест" лидирует после второго тура чемпионата Беларуси. Но это по пляжному футболу "Брест" лидирует после второго тура чемпионата Беларуси. Но это по пляжному футболу
"Брест" лидирует после второго тура чемпионата Беларуси. Но это по пляжному футболу "Брест" лидирует после второго тура чемпионата Беларуси. Но это по пляжному футболу "Брест" лидирует после второго тура чемпионата Беларуси. Но это по пляжному футболу "Брест" лидирует после второго тура чемпионата Беларуси. Но это по пляжному футболу

"Брест" лидирует после второго тура чемпионата Беларуси. Но это по пляжному футболу

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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  После второго тура XIII чемпионата Беларуси по пляжному футболу, проходившего в Гродно, турнирную таблицу возглавил "Брест", сообщает корреспондент БЕЛТА. В...
 
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