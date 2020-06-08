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В Нью-Йорке отменяют карантинные меры и комендантский час

08.06.2020 08:12 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Нью-Йорке отменяют карантинные меры и комендантский час

Мир постепенно идёт на поправку и отменяет карантинные меры. С этого дня ряд ограничений снимают в Нью-Йорке. 

Сегодня в мегаполисе возобновится строительство, заработает оптовая и розничная торговля, сельскохозяйственные организации. Всего на свои рабочие места смогут вернуться около 400 тысяч человек. Помимо карантинных мер в Нью-Йорке также отменён комендантский час. Он был введён из-за беспорядков. В 15 штатах и в федеральном округе Колумбия была мобилизована Национальная гвардия. Протесты продолжались всю минувшую неделю и лишь на выходных обстановка стала стабилизироваться, это позволило властям отменить жёсткие меры.  

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Мир постепенно идёт на поправку и отменяет карантинные меры. С этого дня ряд ограничений снимают в Нью-Йорке.  Сегодня в мегаполисе возобновится строительство,...
 
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