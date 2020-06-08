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Цепкало: Лукашенко имеет право на обычную нормальную жизнь

08.06.2020 08:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В случае отставки первого президента ему нужно обеспечить жизнь обычного человека и позаботиться о его безопасности.

Такое мнение претендент в президенты Валерий Цепкало высказал в интервью на Youtube-канале «Баренцева», пишет TUT.BY

О гарантиях: «Мало-мальская охрана должна быть за ним оставлена»

Ведущая поинтересовалась: готов ли Цепкало дать гарантии безопасности первому президенту?

— Я бы считал, что первый президент имеет право на обычную нормальную жизнь, где, возможно, ему бы стоило бы оставить одну их его резиденций, где он мог бы выращивать картошку, арбузы, коровок — то что, в принципе, ему нравится. Мог бы заниматься преподавательской деятельностью, если он хотел бы, мог бы консультированием заниматься <…>.



В принципе человек должен вести жизнь нормального гражданина. Но, конечно, наверное, за государственный счет, как это во многих странах мира поступают. Возможно, государство могло бы обеспечить его охраной — один-два человека. Потому что не всем людям нравилось, как он государством управляет. Нельзя быть святым на должности первого лица. Поэтому для того, чтобы избежать возможности физического насилия против человека, я думаю, что какая-то мало-мальская охрана должна быть за ним оставлена.

Еще раз подчеркиваю: это является нормальной практикой, и мы не станем нормальной страной, если мы будем разрывать в клочья людей лошадями, танками давить и прочие вещи делать. <…> Мы должны попытаться двигаться нормально, становитьcя нормальной цивилизованной страной. Не мстить предыдущему руководителю, а создавать для него по крайней мере обычные нормальные условия для жизни.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Валерий Цепкало и Александр Лукашенко долгие годы работали вместе. Может ли это сказаться на результатах голосования?

— Я предлагаю программу развития, программу будущего. В нашей стране человек не мог бы ничего создать, если бы не получил благословения со стороны государства и власти. Поэтому любой кандидат (кроме уличного протеста) был бы в той или иной мере связан с белорусской административно-командной системой.

Что касается того, работал я с ним или не работал. Нет, я работал дипломатом, я всегда считал, что отстаиваю интересы Республики Беларусь. Я всегда считал, что я работаю не на какого-то человека, а на интересы страны. Создавая Парк высоких технологий, опять же я руководствовался тем, что делаю хорошо для Республики Беларусь, для тех молодых людей, чтобы они могли себя реализовать здесь в стране, а не уезжать за рубеж в поисках лучшей жизни.

О задержании Тихановского: не увидел законности никакой

Потенциальный кандидат высказался и о задержании Сергея Тихановского:

— Я считаю, что это было огромной ошибкой, этого делать было нельзя. Это подрывает доверие со стороны партнеров как на Востоке, так и на Западе к тому политическому процессу, который идет в нашей стране.

— Вы считаете, что это незаконно? — уточнила ведущая.

— Я не видел там законности никакой. Я не видел, что произошло избиение милиции, избиение женщины — я этого не видел. Возможно, я не знаю каких-то еще факторов, но мне кажется, что этот вопрос надо было решать не таким образом. <…>

Мы на самом деле свое отношение к этому уже выразили (скорее всего, речь о том, что Вероника и Валерий Цепкало поставили подписи за Светлану Тихановскую — Прим. Ред.). Что мы можем в данном случае еще сделать? Создать фонд по поддержке? Или нанять юриста?

— А если вы окажетесь в такой ситуации?

— Если меня будут обвинять в том, что я буду избивать женщину, вот тогда должно общественное мнение тоже подключаться, и оно должно становиться на мою сторону. Точно так же, как оно стало на сторону Тихановского.
 
 
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В случае отставки первого президента ему нужно обеспечить жизнь обычного человека и позаботиться о его безопасности.
 
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