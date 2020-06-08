Цена нефти Brent превысила $43













Июльские фьючерсы нефти WTI также демонстрируют рекордные с 6 марта показатели — $40,3 за баррель (+2,1%).





В марте на фоне развала сделки ОПЕК+ обрушился мировой спрос на нефть. Цена на нефть марки Brent рухнула до 20-летних минимумов, цена нефти марки WTI впервые достигла минусовых значений. В апреле для стабилизации ситуации на рынке страны—участницы ОПЕК+ договорились о рекордном сокращении нефтедобычи.