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«Без соревнований спортсменам психологически тяжело». Главный тренер сборной по самбо — о тренировках и чемпионатах

08.06.2020 08:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Главный тренер сборной Беларуси по самбо Дмитрий Базылев рассказал корреспонденту агентства «Минск-Новости» о монотонности тренировок во время пандемии и о своей миссии в отпуске.



— На прошлой неделе у команды завершились продолжительные сборы в олимпийском спорткомплексе «Стайки», — отмечает Дмитрий. — Тренировки получились необычными: подопечные всегда набирают форму к определенным турнирам, а сейчас работали над ошибками, выполняли специальные упражнения, направленные на восстановление от травм. Команду немного напрягает неопределенность. Вроде бы состязания должны начаться через месяц-другой. Мы сейчас отдыхаем пару недель и снова заезжаем на сбор.

— Когда ожидается первый турнир?

— В августе проведем в России учебно-тренировочный сбор, а затем поучаствуем в международном турнире. В сентябре — чемпионат Европы. Правда, с оговоркой: если позволит эпидемическая ситуация. Мы верим, что все к этому времени должно благополучно разрешиться.

— Сезон непривычно проводить без турниров. Как настроение у команды?

— Конечно, всем некомфортно. Спорт — подготовка и участие в соревнованиях. Борцы настраиваются, мобилизуются. А сейчас тренировки проходят в более скучном, монотонном режиме. Без соревнований спортсменам психологически тяжело. Старались их направить в нужное русло, благо в «Стайках» есть все условия, не нужно ездить из дома в зал и обратно. КПД намного выше.

— Увидим ли на соревнованиях наших возрастных самбистов Юрия Рыбака, Андрея Казусенка? Возможно, под шумок они завершили карьеру?

— Парни в строю, провели сборы от звонка до звонка. Но нашли себе дополнительное занятие. Со взрослыми на сборе в «Стайках» работала молодежь. Казусенок и Рыбак помогали ребятам, подсказывали тонкости выполнения атакующих и защитных действий. Такая тренировка требует особой подготовки: обращаешь внимание на то, как сам делаешь приемы, думаешь, как донести все нюансы. Это переход на новый уровень.

— Какие рекомендации дали подопечным перед отпуском?

— Исключать упражнения, пробежки нельзя: форма теряется очень быстро. У каждого под боком есть спортивная площадка, стадион, парк. Я не волнуюсь, что кто-то будет сачковать. Они профессионалы. Хотя важнее побольше быть с родными и близкими, отдохнуть от борьбы, заняться домашними делами, залечить травмы. Как я проведу отпуск? С супругой и дочками. Хочу сделать ремонт в детской комнате. Девочки подросли — нужно сменить розовый цвет обоев на другой.

— В начале августа 2019 года объявили о вашем назначении на пост главного тренера. Волновались, ринимая сборную?

— Я и сейчас волнуюсь. Хотя морально подводил себя к тому, что может так случиться. До этого 5 лет работал старшим тренером в команде и неплохо изучил кухню. К обязанностям приступил 1 августа. Ответственности стало больше. Здорово, что Вячеслав Кот, который до этого возглавлял сборную Беларуси, сейчас трудится в качестве старшего тренера. Он подсказывает, помогает. Но мне тяжело перестроиться: порой проще самому что-то сделать, нежели давать задание Вячеславу Степановичу.

— Вашим первым крупным турниром в качестве главкома стал чемпионат мира. Остались довольны выступлением подопечных?

— Марина Жарская и Татьяна Мацко стали победительницами, в активе также было пять  серебряных и шесть бронзовых медалей. Хотелось бы больше золотых наград. Наверное, много сил забрали II Европейские игры. Второй раз выйти на пик формы очень тяжело. Не сильно переживал из-за этого. Вообще, когда что-то не получается, сразу анализирую свою работу. А у спортсменов свои чертики в голове.

— Вы в бытность спортсмена шесть раз выигрывали чемпионат мира. Как справлялись со своими чертиками?

— Порой наступал на одни и те же грабли несколько раз, прежде чем исправить ошибку. Помню, не хотелось пропускать крупные старты сезона — чемпионат Европы и мира. Не обращал внимания на травмы, которые усугублялись. Потом были серьезные проблемы со спиной.

— Тренерский труд тяжелый. Бывают моменты, когда получаете удовольствие от процесса?

— Сначала адаптировался к новой сфере деятельности. Для этого нужно убить в себе спортсмена, чтобы искренне вкладывать в ребят все самое лучшее, исправлять их ошибки. Удовлетворение приходит после успехов на крупных турнирах, наград, которые выигрывают подопечные. Но состязания подбрасывают пищу для размышлений: замечаешь, что нужно в подготовке убирать, корректировать, искать новое.
 
Теги: Минск
 
 
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Главный тренер сборной Беларуси по самбо Дмитрий Базылев рассказал корреспонденту агентства «Минск-Новости» о монотонности тренировок во время пандемии и о...
 
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