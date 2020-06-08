«Без соревнований спортсменам психологически тяжело». Главный тренер сборной по самбо — о тренировках и чемпионатах









— На прошлой неделе у команды завершились продолжительные сборы в олимпийском спорткомплексе «Стайки», — отмечает Дмитрий. — Тренировки получились необычными: подопечные всегда набирают форму к определенным турнирам, а сейчас работали над ошибками, выполняли специальные упражнения, направленные на восстановление от травм. Команду немного напрягает неопределенность. Вроде бы состязания должны начаться через месяц-другой. Мы сейчас отдыхаем пару недель и снова заезжаем на сбор.





— Когда ожидается первый турнир?





— В августе проведем в России учебно-тренировочный сбор, а затем поучаствуем в международном турнире. В сентябре — чемпионат Европы. Правда, с оговоркой: если позволит эпидемическая ситуация. Мы верим, что все к этому времени должно благополучно разрешиться.





— Сезон непривычно проводить без турниров. Как настроение у команды?





— Конечно, всем некомфортно. Спорт — подготовка и участие в соревнованиях. Борцы настраиваются, мобилизуются. А сейчас тренировки проходят в более скучном, монотонном режиме. Без соревнований спортсменам психологически тяжело. Старались их направить в нужное русло, благо в «Стайках» есть все условия, не нужно ездить из дома в зал и обратно. КПД намного выше.





— Увидим ли на соревнованиях наших возрастных самбистов Юрия Рыбака, Андрея Казусенка? Возможно, под шумок они завершили карьеру?





— Парни в строю, провели сборы от звонка до звонка. Но нашли себе дополнительное занятие. Со взрослыми на сборе в «Стайках» работала молодежь. Казусенок и Рыбак помогали ребятам, подсказывали тонкости выполнения атакующих и защитных действий. Такая тренировка требует особой подготовки: обращаешь внимание на то, как сам делаешь приемы, думаешь, как донести все нюансы. Это переход на новый уровень.





— Какие рекомендации дали подопечным перед отпуском?





— Исключать упражнения, пробежки нельзя: форма теряется очень быстро. У каждого под боком есть спортивная площадка, стадион, парк. Я не волнуюсь, что кто-то будет сачковать. Они профессионалы. Хотя важнее побольше быть с родными и близкими, отдохнуть от борьбы, заняться домашними делами, залечить травмы. Как я проведу отпуск? С супругой и дочками. Хочу сделать ремонт в детской комнате. Девочки подросли — нужно сменить розовый цвет обоев на другой.





— В начале августа 2019 года объявили о вашем назначении на пост главного тренера. Волновались, ринимая сборную?





— Я и сейчас волнуюсь. Хотя морально подводил себя к тому, что может так случиться. До этого 5 лет работал старшим тренером в команде и неплохо изучил кухню. К обязанностям приступил 1 августа. Ответственности стало больше. Здорово, что Вячеслав Кот, который до этого возглавлял сборную Беларуси, сейчас трудится в качестве старшего тренера. Он подсказывает, помогает. Но мне тяжело перестроиться: порой проще самому что-то сделать, нежели давать задание Вячеславу Степановичу.





— Вашим первым крупным турниром в качестве главкома стал чемпионат мира. Остались довольны выступлением подопечных?





— Марина Жарская и Татьяна Мацко стали победительницами, в активе также было пять серебряных и шесть бронзовых медалей. Хотелось бы больше золотых наград. Наверное, много сил забрали II Европейские игры. Второй раз выйти на пик формы очень тяжело. Не сильно переживал из-за этого. Вообще, когда что-то не получается, сразу анализирую свою работу. А у спортсменов свои чертики в голове.





— Вы в бытность спортсмена шесть раз выигрывали чемпионат мира. Как справлялись со своими чертиками?





— Порой наступал на одни и те же грабли несколько раз, прежде чем исправить ошибку. Помню, не хотелось пропускать крупные старты сезона — чемпионат Европы и мира. Не обращал внимания на травмы, которые усугублялись. Потом были серьезные проблемы со спиной.





— Тренерский труд тяжелый. Бывают моменты, когда получаете удовольствие от процесса?





— Сначала адаптировался к новой сфере деятельности. Для этого нужно убить в себе спортсмена, чтобы искренне вкладывать в ребят все самое лучшее, исправлять их ошибки. Удовлетворение приходит после успехов на крупных турнирах, наград, которые выигрывают подопечные. Но состязания подбрасывают пищу для размышлений: замечаешь, что нужно в подготовке убирать, корректировать, искать новое.







