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Белорусов хотят ограничить "от информации, которая наносит ущерб государству"

08.06.2020 08:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусов хотят ограничить "от информации [в интернете], которая наносит ущерб государству".

О таких планах в эфире телеканала СТВ заявил новый министр информации Игорь Луцкий. По его словам, также стоит задача доведения до населения "чёткой государственной политики". И для этого Мининформ будет "корректировать действия средств массовой информации", передает "Еврорадио".

"Мы видим, что уже сейчас, в период важной политической кампании, происходит в интернете, в социальных сетях, на страницах сайтов, на видеохостингах", — продолжает министр. Он подчеркивает, что это "очень серьезно влияет" на ситуацию в Беларуси и на то, как наша страна будет развиваться.


"Забить голову очень просто, цифровой шум достаточно серьёзно влияет на умы", — считает Игорь Луцкий. И государственные средства массовой информации будут "разрушать этот цифровой шум и доносить правдивую информацию".

Игорю Луцкому 48 лет. В 2014-2018 годах был первым заместителем министра информации, затем работал гендиректором телеканала СТВ. Министром информации назначен 4 июня 2020-го.
 
 
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Белорусов хотят ограничить "от информации [в интернете], которая наносит ущерб государству".
 
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