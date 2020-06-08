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Прямые телефонные линии с представителями власти состоятся 9 и 10 июня

08.06.2020 08:26 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Прямые телефонные линии с представителями власти состоятся 9 и 10 июня

Обратить внимание на проблему, внести замечания и предложения – по любому из этих поводов можно позвонить представителям власти. На прямой связи – помощники Президента!

9 июня звонки от населения будет принимать инспектор по Брестской области Анатолий Маркевич. В этот же день в Лиозненском райисполкоме на вопросы ответит инспектор по Витебской области – Анатолий Линевич. В среду, 10 июня, прямую линию проведёт инспектор по Минску – Виталий Прима. Качество дорог, работа коммунальщиков, выплата пенсий и зарплат – запретных тем нет. Услышать и помочь каждому – требование Главы государства для чиновников всех уровней.

Фото: БЕЛТА

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Теги: Минск
 
 
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Обратить внимание на проблему, внести замечания и предложения – по любому из этих поводов можно позвонить представителям власти. На прямой связи – помощники...
 
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