Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Бресте задержан мужчина, которого подозревают в краже денег из сейфа В милицию за помощью обратился владелец имущества. Он сообщил, что некто забрал из его хранилища 29 000 долларов и еще 10 000 рублей. Вскоре правоохранители выяснили, что...

В милицию за помощью обратился владелец имущества. Он сообщил, что некто забрал из его хранилища 29 000 долларов и еще 10 000 рублей. Вскоре правоохранители выяснили, что к делу имеет отношение 29-летний знакомый хозяина. Ночью он был в доме и выпил. Когда утром уходил, забрал сбережения своего товарища. Сейф открыл ключом, где он хранится, жулик знал. Сейчас в отношении мужчины возбудили уголовное дело за кражу. Он задержан. Деньги изъяли.