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В Бресте задержан мужчина, которого подозревают в краже денег из сейфа

08.06.2020 09:06 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

В милицию за помощью обратился владелец имущества. Он сообщил, что некто забрал из его хранилища 29 000 долларов и еще 10 000 рублей. Вскоре правоохранители выяснили, что к делу имеет отношение 29-летний знакомый хозяина. Ночью он был в доме и выпил. Когда утром уходил, забрал сбережения своего товарища. Сейф открыл ключом, где он хранится, жулик знал. Сейчас в отношении мужчины возбудили уголовное дело за кражу. Он задержан. Деньги изъяли. 
 
 
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В милицию за помощью обратился владелец имущества. Он сообщил, что некто забрал из его хранилища 29 000 долларов и еще 10 000 рублей. Вскоре правоохранители выяснили, что...
 
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