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Грядки миллионеров. Вот как выглядят дорогие дома с огородами под Минском

08.06.2020 09:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На днях мы рассказывали, как выглядят дорогие дома под Минском, где на приусадебных участках есть не только декоративные насаждения для красоты, но и теплицы. Сегодня покажем дома миллионеров, на участках которых мы нашли симпатичные аккуратные грядки.

Дом в Раубичах за 1,68 млн рублей

В объявлении о продаже объект представлен как «элитный коттедж в престижной застройке». А сам дом описывается так «новое строение с современными и новаторскими энергосберегающими технологиями».

Общая площадь особняка — 323,4 м.кв. Участок — 15 соток.


Фото с сайта realt.by

В доме — дизайнерский ремонт. В отделке использованы дорогие материалы.


Фото с сайта realt.by

Коттедж расположен в живописном месте. С участка через калитку есть выход в лес.


Фото с сайта realt.by

Фото с сайта realt.by

На участке — ландшафтный дизайн. Посажены декоративные растения, а также овощные культуры. Для отдыха предусмотрены открытая терраса, баня и бассейн с выходом на патио.


Фото с сайта realt.by

Особняк в Большом Тростенце за 1,65 млн рублей

Этот дом рекламируется так:"родовое гнездо для большой и дружной семьи. Что может быть лучше собственной усадьбы, состоящей из вашего замка площадью 740 кв. м, гостевого домика, просторной бани и гаража?".


Фото с сайта realt.by

Интерьер выполнен в классическом стиле. В гостиной есть большой камин. В комнатах — много цветов.


Фото с сайта realt.by

На участке в 15 соток — ландшафтный дизайн, фонтан, сад, а также грядки.


Фото с сайта realt.by

Коттедж в Марьяливо за 1,49 млн рублей

Общая площадь этого четырехуровнего дома — 368 кв.м. Жилых уровней — два, на каждом есть санузлы. В цокольном этаже — бильярдная, винный погреб, санузел и несколько комнат хозяйственного назначения. Также есть мансардный этаж с отделкой деревом, бильярдная комната, винный погреб.


Фото с сайта realt.by

Фото с сайта realt.by

В объявлении написано, что это «дом с авторскими архитектурными и дизайнерскими решениями». И, действительно, на фотографиях видно, что в интерьере много эксклюзивных предметов ручной работы.


Фото с сайта realt.by

Фото с сайта realt.by

Участок — 19 соток. Есть гостевой домик-баня. На территории — ландшафтный дизайн, а также красиво оформленные грядки.


Фото с сайта realt.by

Дом в Чиках за 1,41 млн рублей

Этот особняк расположен у озера Чики на первой береговой линии, со своим пирсом, выходом к воде, песчаным пляжем и даже эллингом.


Фото с сайта realt.by

Фото с сайта realt.by

Общая площадь строений — 500 кв.м. Это двухуровневый дом общей площадью 276 кв. м с террасой 28 кв. м, двухуровневый гостевой дом-баня в 108 квадратов с двумя террасами и джакузи. Также на территории есть беседка 30 кв. м с зоной барбекю, детская площадка.

В объявлении сказано, что «в строительстве и отделке использованы только экологически чистые материалы».


Фото с сайта realt.by

Помимо стандартных инженерных решений в начинке — станция очищения и умягчения воды, сигнализация и видеонаблюдение.

Участок — 22 сотки. В уютный ландшафтный дизайн вписаны грядки.


Фото с сайта realt.by

Фото с сайта realt.by

Коттедж в Боровлянах за 1,32 млн рублей

Общая площадь этого трехэтажного дома — 428 «квадратов». Помимо кухни, столовой и жилых комнат есть 4 санузла, русская баня с бассейном, топочная, бойлерно-постирочная, два погреба, комната отдыха и тренажерный зал.


Фото с сайта realt.by

Особняк строили «только из натуральных природных материалов: кирпича, дерева, гранита, гипса. Все отделочные материалы приобретались лишь у самых качественных мировых производителей, которые используют минимум „химии“ в составе своей продукции».


Фото с сайта realt.by

Отопление дома — природным газом. Дополнительно предусмотрены твердотопливный котел и три русских печи. Есть центральный водопровод и собственная скважина глубиной 40 м. Дополнительно — «имеется станция водоподготовки (очистки и умягчения воды)». Есть система сигнализации.

Дом расположен в живописном месте. Участок площадью 0,34 га имеет собственный выход в лес. Здесь отстроены детская площадка, два гаража для авто и гараж для техники, крытая барбекю-зона с летней кухней и русской печью-лежанкой.


Фото с сайта realt.by

На территории — множество плодовых деревьев и кустарников. Есть огород, курятник, круглогодично отапливаемая теплица.

Особняк в Опытном за 1,17 млн рублей

Этот четырехуровневый дом общей площадью 433,5 кв. м включает в себя 5 жилых комнат, две кухни-гостиной, три санузла, три ванных комнаты, постирочную, гараж, подвал с тренажерным залом и другими помещениями.


Фото с сайта realt.by

Фото с сайта realt.by

На участке есть еще одно здание в 100 «квадратов» — трехэтажный дом для гостей с террасой, баней и зимним садом.

Участок занимает 15,6 соток. Граничит с сосновым лесом. На территории — ландшафтный дизайн, а также грядки.


Фото с сайта realt.by

 
 
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На приусадебных участках дорогих домов под минском можно увидеть не только ландшафтный дизайн, но и грядки.
 
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