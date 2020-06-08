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Грядки миллионеров. Вот как выглядят дорогие дома с огородами под Минском
Источник материала: Tut.by
На днях мы
Дом в Раубичах за 1,68 млн рублей
В объявлении о продаже объект представлен как «элитный коттедж в престижной застройке». А сам дом описывается так «новое строение с современными и новаторскими энергосберегающими технологиями».
Общая площадь особняка — 323,4 м.кв. Участок — 15 соток.
В доме — дизайнерский ремонт. В отделке использованы дорогие материалы.
Коттедж расположен в живописном месте. С участка через калитку есть выход в лес.
На участке — ландшафтный дизайн. Посажены декоративные растения, а также овощные культуры. Для отдыха предусмотрены открытая терраса, баня и бассейн с выходом на патио.
Особняк в Большом Тростенце за 1,65 млн рублей
Этот дом рекламируется так:"родовое гнездо для большой и дружной семьи. Что может быть лучше собственной усадьбы, состоящей из вашего замка площадью 740 кв. м, гостевого домика, просторной бани и гаража?".
Интерьер выполнен в классическом стиле. В гостиной есть большой камин. В комнатах — много цветов.
На участке в 15 соток — ландшафтный дизайн, фонтан, сад, а также грядки.
Коттедж в Марьяливо за 1,49 млн рублей
Общая площадь этого четырехуровнего дома — 368 кв.м. Жилых уровней — два, на каждом есть санузлы. В цокольном этаже — бильярдная, винный погреб, санузел и несколько комнат хозяйственного назначения. Также есть мансардный этаж с отделкой деревом, бильярдная комната, винный погреб.
В объявлении написано, что это «дом с авторскими архитектурными и дизайнерскими решениями». И, действительно, на фотографиях видно, что в интерьере много эксклюзивных предметов ручной работы.
Участок — 19 соток. Есть гостевой домик-баня. На территории — ландшафтный дизайн, а также красиво оформленные грядки.
Дом в Чиках за 1,41 млн рублей
Этот особняк расположен у озера Чики на первой береговой линии, со своим пирсом, выходом к воде, песчаным пляжем и даже эллингом.
Общая площадь строений — 500 кв.м. Это двухуровневый дом общей площадью 276 кв. м с террасой 28 кв. м, двухуровневый гостевой дом-баня в 108 квадратов с двумя террасами и джакузи. Также на территории есть беседка 30 кв. м с зоной барбекю, детская площадка.
В объявлении сказано, что «в строительстве и отделке использованы только экологически чистые материалы».
Помимо стандартных инженерных решений в начинке — станция очищения и умягчения воды, сигнализация и видеонаблюдение.
Участок — 22 сотки. В уютный ландшафтный дизайн вписаны грядки.
Коттедж в Боровлянах за 1,32 млн рублей
Общая площадь этого трехэтажного дома — 428 «квадратов». Помимо кухни, столовой и жилых комнат есть 4 санузла, русская баня с бассейном, топочная, бойлерно-постирочная, два погреба, комната отдыха и тренажерный зал.
Особняк строили «только из натуральных природных материалов: кирпича, дерева, гранита, гипса. Все отделочные материалы приобретались лишь у самых качественных мировых производителей, которые используют минимум „химии“ в составе своей продукции».
Отопление дома — природным газом. Дополнительно предусмотрены твердотопливный котел и три русских печи. Есть центральный водопровод и собственная скважина глубиной 40 м. Дополнительно — «имеется станция водоподготовки (очистки и умягчения воды)». Есть система сигнализации.
Дом расположен в живописном месте. Участок площадью 0,34 га имеет собственный выход в лес. Здесь отстроены детская площадка, два гаража для авто и гараж для техники, крытая барбекю-зона с летней кухней и русской печью-лежанкой.
На территории — множество плодовых деревьев и кустарников. Есть огород, курятник, круглогодично отапливаемая теплица.
Особняк в Опытном за 1,17 млн рублей
Этот четырехуровневый дом общей площадью 433,5 кв. м включает в себя 5 жилых комнат, две кухни-гостиной, три санузла, три ванных комнаты, постирочную, гараж, подвал с тренажерным залом и другими помещениями.
На участке есть еще одно здание в 100 «квадратов» — трехэтажный дом для гостей с террасой, баней и зимним садом.
Участок занимает 15,6 соток. Граничит с сосновым лесом. На территории — ландшафтный дизайн, а также грядки.
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На приусадебных участках дорогих домов под минском можно увидеть не только ландшафтный дизайн, но и грядки.
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