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Белорусские бизнес-ангелы инвестируют 50 тысяч евро в биржевой симулятор

08.06.2020 09:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сеть бизнес-ангелов Angels Band объявила стартап, который получил 50 тысяч евро в рамках онлайн-конференции EMERGE, состоявшейся 1-3 июня. Им стал проект Fantasy Invest.

Инвесторы изучили 150 проектов и провели более 40 интервью. В шорт-лист попали восемь стартапов. В итоге Angels Band выбрала Fantasy Invest. Приложение, над которым работает команда стартапа, позволяет будущим инвесторам по-новому участвовать в рынке. Оно использует реальные рыночные данные и передает их через игру. Игроки могут наблюдать за рынком, выбирать акции, не покупая их, и зарабатывать призы, если их выбор правильный.

Angels Band и Fantasy Invest подписали синдицированную сделку, в которой приняли участие самые активные члены сети. Среди предыдущих инвестиций Angels Band — стартапы Lungpass, Skinive и StringersHub.
 
 
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Сеть бизнес-ангелов Angels Band объявила стартап, который получил 50 тысяч евро в рамках онлайн-конференции EMERGE, состоявшейся 1-3 июня. Им стал проект Fantasy Invest.
 
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