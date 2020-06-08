Караулили под домом, связали руки ремнем. В Гомеле задержали троих участников пикетов

Александру Шабалину, члену инициативной группы Светланы Тихановской, вручили повестку и «пригласили» проехать в Новобелицкий РОВД.





сообщает ПЦ «Вясна», на месте выяснилось, что он является свидетелем по краже. Впрочем, по словам начальника РОВД, поводом для задержания в качестве свидетеля было несколько дел. КакПЦ «Вясна», на месте выяснилось, что он является свидетелем по краже. Впрочем, по словам начальника РОВД, поводом для задержания в качестве свидетеля было несколько дел.





Также сегодня был задержан Алексей Думенков. По словам его брата, парня караулили милиционеры в штатском, после чего, не представившись, задержали его — завязали руки ремнем. Брату Алексея запретили вести видеосъемку, но задержанный успел сообщил, что причина — пикет по сбору подписей, куда он собирался идти.