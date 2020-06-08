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Караулили под домом, связали руки ремнем. В Гомеле задержали троих участников пикетов

08.06.2020 09:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Гомеле 7 июня были задержаны три человека, которые так и не смогли попасть на предвыборные пикеты.



Александру Шабалину, члену инициативной группы Светланы Тихановской, вручили повестку и «пригласили» проехать в Новобелицкий РОВД.

Как сообщает ПЦ «Вясна», на месте выяснилось, что он является свидетелем по краже. Впрочем, по словам начальника РОВД, поводом для задержания в качестве свидетеля было несколько дел.

Также сегодня был задержан Алексей Думенков. По словам его брата, парня караулили милиционеры в штатском, после чего, не представившись, задержали его — завязали руки ремнем. Брату Алексея запретили вести видеосъемку, но задержанный успел сообщил, что причина — пикет по сбору подписей, куда он собирался идти.

Как сообщил брат, Павел Думенков, под его домом напротив его автомобиля более двух часов дежурил автомобиль с сотрудниками милиции.

Третий задержанный — Сергей Маслов. В пять часов утра от вышел пешком из Чечерска, чтобы попасть на пикет в Гомеле, но около часа дня перестал выходить на связь. Под его домом также были замечены милиционеры. Ранее он уже «отсидел» 15 суток за участие в несанкционированной акции 7 мая.
 
Теги: Гомель
 
 
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В Гомеле 7 июня были задержаны три человека, которые так и не смогли попасть на предвыборные пикеты.
 
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