Цена нефти Brent впервые с 6 марта превысила $43 за баррель

Источник материала: ОНТ

Утром в понедельник 8 июня стоимость августовского фьючерса не нефть марки Brent превысила отметку в $43,35 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8 часов 34 минуты по минскому времени стоимость барреля нефти Brent скорректировалась до отметки в $42,68, тем самым увеличившись на 1,61% по сравнению с предыдущим днем торгов.

При этом стоимость фьючерса нефти марки WTI также увеличилась до $40,07 за баррель, прибавив в весе на 1,31% за сутки.

В последний раз стоимость нефти превышала отметку в $43 за баррель 6 марта. Причиной роста очередного роста цен стало решение ОПЕК+ о продлении сокращения добычи нефти в размере 9,7 млн баррелей в сутки на июль. Кроме того, стороны договорились о том, что участники сделки, не выполнившие свои квоты в период мая-июня, будут обязаны компенсировать их в последующие месяцы.

Фото: pixabay

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