﻿ Цена нефти Brent впервые с 6 марта превысила $43 за баррель. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Цена нефти Brent впервые с 6 марта превысила $43 за баррель

08.06.2020 08:48 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Цена нефти Brent впервые с 6 марта превысила за баррель

Утром в понедельник 8 июня стоимость августовского фьючерса не нефть марки Brent превысила отметку в $43,35 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов. 

По состоянию на 8 часов 34 минуты по минскому времени стоимость барреля нефти Brent скорректировалась до отметки в $42,68, тем самым увеличившись на 1,61% по сравнению с предыдущим днем торгов.

При этом стоимость фьючерса нефти марки WTI также увеличилась до $40,07 за баррель, прибавив в весе на 1,31% за сутки. 

В последний раз стоимость нефти превышала отметку в $43 за баррель 6 марта. Причиной роста очередного роста цен стало решение ОПЕК+ о продлении сокращения добычи нефти в размере 9,7 млн баррелей в сутки на июль. Кроме того, стороны договорились о том, что участники сделки, не выполнившие свои квоты в период мая-июня, будут обязаны компенсировать их в последующие месяцы. 

Фото: pixabay

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Утром в понедельник 8 июня стоимость августовского фьючерса не нефть марки Brent превысила отметку в $43,35 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.  По...
 
Новости дня
Новости разные
 
Зеленского заметили в супермаркете Киева
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
08.06.2020
Полесская правда
Вороновская газета
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика