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Мининформ хочет оградить белорусов от информации, "которая наносит вред государству"
08.06.2020 09:20 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: ctv.by
Об этом заявил недавно назначенный руководитель министерства Игорь Луцкий.
«Стратегия Министерства информации, на мой взгляд, будет заключаться в том, чтобы корректировать действия средств массовой информации для того, чтобы обеспечить, во-первых, доведение четкой государственной политики, и ограничить население от информации, которая наносит вред государству», - пояснил Луцкий в интервью
Министр обратил внимание на то, что происходит во время президентской кампании в интернете – на различных сайтах и в соцсетях. «Может кому-то показаться, что это что-то безобидное, но это очень серьезно влияет на то, что происходит в стране, и то, как будет развиваться страна», - уверен Луцкий.
Министр считает задачей государственных СМИ – «разрушать этот цифровой шум и доносить правдивую информацию».
В качестве примера успешной работы в интернете Луцкий привел возглавляемый им ранее телеканал СТВ. По его мнение, другие СМИ также должны развиваться в интернете: "Двигаться нужно сразу в двух направлениях: классическое эфирное телевидение и, конечно же, видеохостинги ".
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Об этом заявил недавно назначенный руководитель министерства Игорь Луцкий.
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