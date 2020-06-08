Источник материала: Ежедневник

фото: ctv.by

Об этом заявил недавно назначенный руководитель министерства Игорь Луцкий.

«Стратегия Министерства информации, на мой взгляд, будет заключаться в том, чтобы корректировать действия средств массовой информации для того, чтобы обеспечить, во-первых, доведение четкой государственной политики, и ограничить население от информации, которая наносит вред государству», - пояснил Луцкий в интервью СТВ .

Министр обратил внимание на то, что происходит во время президентской кампании в интернете – на различных сайтах и в соцсетях. «Может кому-то показаться, что это что-то безобидное, но это очень серьезно влияет на то, что происходит в стране, и то, как будет развиваться страна», - уверен Луцкий.

Министр считает задачей государственных СМИ – «разрушать этот цифровой шум и доносить правдивую информацию».

В качестве примера успешной работы в интернете Луцкий привел возглавляемый им ранее телеканал СТВ. По его мнение, другие СМИ также должны развиваться в интернете: "Двигаться нужно сразу в двух направлениях: классическое эфирное телевидение и, конечно же, видеохостинги ".