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Джоан Роулинг оказалась в центре скандала - ее обвинили в трансфобии

08.06.2020 10:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Знаменитая английская писательница Джоан Роулинг оказалась в центре скандала. В субботу автор книг о Гарри Поттере поделилась в своем твиттере мнением о статье «Создание равноправного мира после COVID-19 для людей, которые менструируют», пишет spletnik.


В статье говорилось, что, по оценкам, у около 1,8 миллиарда девочек, женщин и небинарных людей есть менструация. Именно формулировка «люди, которые менструируют» и смутила 54-летнюю писательницу.

Дело в том, что такое выражение используется в отношении трансмужчин, у которых, как и у женщин, бывает менструация (Трансмужчина — человек, которому при рождении приписан женский гендер, но который идентифицирует себя с мужским. — Прим.TUT.BY).

— Люди, которые менструируют. Я уверена, что было какое-то другое слово для этого. Помогите вспомнить. Жанщуны? Жинущики? Женще? — неудачно пошутила она, исковеркав слово «женщины».

В ответ она получила множество критических комментариев в свой адрес — ее обвинили в трансфобии и нетерпимости. На пост Роулинг отреагировали даже знаменитости. Так, актриса Сара Полсон посоветовала ей «заткнуться», а актер Зик Смит заявил, что он мужчина и он менструирует, а также призвал ее не быть сволочью.

Трансфобия — враждебное отношение к трансгендерным и транссексуальным людям. Она может выражаться в форме насилия, дискриминации, ненависти, отвращения, агрессивного поведения по отношению к людям, которые не соответствуют существующим в обществе гендерным ожиданиям и нормам.

Но на этом Роулинг не остановилась. Она продолжила высказывать свою точку зрения:

— Если пола нет, то нет никакого однополого влечения. Если пола нет, то реальность, в которой живут женщины во всем мире, стирается. Я знаю и люблю трансгендерных людей, но стирание понятия пола лишает многих возможности осмысленно обсуждать свою жизнь. Говорить правду — это не ненависть.

Такие женщины, как я, десятилетиями сочувствовали трансгендерам, потому что они, как и женщины, уязвимы к мужскому насилию. Считать, что женщины вроде меня ненавидят трансгендеров, потому что они считают, что существует пол, — это вздор.

Я уважаю право каждого трансгендера жить так, как ему комфортно. Я бы пошла их поддерживать, если бы их дискриминировали на основании того, что они трансгендеры. В то же время моя жизнь сложилась так, что я женщина. Я не думаю, что говорить так — это отвратительно, — написала она.

В ненависти к трансгендерам Роулинг обвиняют не в первый раз. В конце прошлого года она поддержала Майю Форстейтер — бывшую сотрудницу международного исследовательского центра Centre for Global Development в Лондоне. Она опубликовала посты в соцсетях, в которых раскритиковала трансгендерность и поддержала женщин, за что впоследствии лишилась работы.

Роулинг, в свою очередь, была возмущена тем, что Форстейтер уволили с работы за то, что она высказала свое мнение

— Одевайтесь как вам угодно. Называйте себя как хотите. Стройте отношения со взрослыми людьми, которые соглашаются. Живите своей лучшей жизнью в мире и безопасности. Но лишать женщин работы за то, что они заявляют, что пол реален?!
— возмутилась тогда писательница.

Однако столкнулась с гневом представителей ЛГБТ-сообщества, которые обвинили ее в трансфобии.

 
 
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Автор книг о Гарри Поттере поделилась в своем твиттере мнением о статье «Создание равноправного мира после COVID-19 для людей, которые менструируют».
 
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