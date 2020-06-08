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В Солигорске Audi сбила 3-летнего ребенка, который выбежал из-за припаркованного авто
Источник материала: Tut.by
Малолетний ребенок попал под колеса автомобиля в Солигорске,
Наезд произошел 6 июня, около 20.10. Установлено, что 31-летний водитель Audi ехал по дворовой территории и сбил трехлетнего мальчика который внезапно выбежал на дорогу из-за припаркованного автомобиля.
В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения и был госпитализирован.
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В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения и был госпитализирован.
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