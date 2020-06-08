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В Солигорске Audi сбила 3-летнего ребенка, который выбежал из-за припаркованного авто

08.06.2020 10:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Малолетний ребенок попал под колеса автомобиля в Солигорске, сообщили в пресс-службе МВД.


Фото: МВД

Наезд произошел 6 июня, около 20.10. Установлено, что 31-летний водитель Audi ехал по дворовой территории и сбил трехлетнего мальчика который внезапно выбежал на дорогу из-за припаркованного автомобиля.

В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения и был госпитализирован.

 
 
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В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения и был госпитализирован.
 
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