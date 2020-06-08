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«Я сначала подумала, что это спам». Жительница Витебска победила в престижном японском конкурсе дизайнеров одежды
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Белорусские дизайнеры покоряют Японию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Витебчанка Виктория Алферёнок дважды выиграла конкурс дизайна моды в стране восходящего солнца. Там сумку и шапку по ее эскизам могут запустить в производство. Конкурс более 30 лет поддерживает сохранение традиций именно кожевенного искусства.
Виктория Алферёнок, художница:
Белорусских дизайнеров, модельеров, художников нередко отмечают на национальных и международных конкурсах. Оказывает всестороннюю поддержку творческим людям и государство.
Сейчас Виктория вынашивает идею создания эскиза кошелька или чехла для мобильного телефона. Чтобы отправиться покорять Токио снова – уже в третий раз. В 2019 году эскиз её шапки стал №1 в своей номинации. Сошьют её японские ремесленники к подведению итогов конкурса 2020-го.
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«Я сначала подумала, что это спам». Жительница Витебска победила в престижном японском конкурсе дизайнеров одежды
Новости Беларуси. Белорусские дизайнеры покоряют Японию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Витебчанка Виктория Алферёнок дважды выиграла конкурс...
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