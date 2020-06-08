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«Я сначала подумала, что это спам». Жительница Витебска победила в престижном японском конкурсе дизайнеров одежды

08.06.2020 11:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Белорусские дизайнеры покоряют Японию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Я сначала подумала, что это спам». Жительница Витебска победила в престижном японском конкурсе дизайнеров одежды

Витебчанка Виктория Алферёнок дважды выиграла конкурс дизайна моды в стране восходящего солнца. Там сумку и шапку по ее эскизам могут запустить в производство. Конкурс более 30 лет поддерживает сохранение традиций именно кожевенного искусства. 

«Я сначала подумала, что это спам». Жительница Витебска победила в престижном японском конкурсе дизайнеров одежды

Виктория Алферёнок, художница:  
Получила письмо. И я сначала подумала, что это какой-то спам. Потому что японцы пишут на японском, переводят на английский, а я с английского перевожу в переводчике на русский. И как бы получила «Приглашаем вас на церемонию награждения. Вы получите приз». Как-то так. Я сразу – в спам. Потом сижу, думаю, нет. Я же в каком-то конкурсе участвовала, надо почитать еще. С мужем посидели, подумали: надо ехать.   

«Я сначала подумала, что это спам». Жительница Витебска победила в престижном японском конкурсе дизайнеров одежды

Белорусских дизайнеров, модельеров, художников нередко отмечают на национальных и международных конкурсах. Оказывает всестороннюю поддержку творческим людям и государство.  

«Я сначала подумала, что это спам». Жительница Витебска победила в престижном японском конкурсе дизайнеров одежды

Виктория Алферёнок:  
Ремесленники получают большую поддержку. Потому что мы платим только один раз в год базовую величину, налог, и потом целый год можно спокойно работать, без каких-либо отчетностей, проверок. То есть я могу делать сколько угодно работ.  

«Я сначала подумала, что это спам». Жительница Витебска победила в престижном японском конкурсе дизайнеров одежды

Сейчас Виктория вынашивает идею создания эскиза кошелька или чехла для мобильного телефона. Чтобы отправиться покорять Токио снова – уже в третий раз. В 2019 году эскиз её шапки стал №1 в своей номинации. Сошьют её японские ремесленники к подведению итогов конкурса 2020-го.  

Люди в материале: Виктория Алферёнок

 
 
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Новости Беларуси. Белорусские дизайнеры покоряют Японию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Витебчанка Виктория Алферёнок дважды выиграла конкурс...
 
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