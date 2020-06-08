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«Я сначала подумала, что это спам». Жительница Витебска победила в престижном японском конкурсе дизайнеров одежды
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Белорусские дизайнеры покоряют Японию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Витебчанка Виктория Алферёнок дважды выиграла конкурс дизайна моды в стране восходящего солнца. Там сумку и шапку по ее эскизам могут запустить в производство.
Вот так, впервые в жизни, Виктория победоносно вошла в историю возрождения кожевенного японского искусства. Конкурс дизайна моды в Токио международным стал как раз в 2018-м. Победителей выбирали в пяти номинациях. Сумки, головные уборы, обувь, ремни и малые аксессуары.
Анастасия Бут, корреспондент:
Конкурс более 30 лет поддерживает сохранение традиций именно кожевенного искусства. Хотя сама Виктория с кожаными изделиями работает немного. Упор в своем творчестве делает на батик – художественную роспись на ткани. Потому первый опыт участия в японском конкурсе дизайнерских работ был для нее, скорее, удивительным подарком судьбы.
Виктория Алферёнок, художница:
Белорусских дизайнеров, модельеров, художников нередко отмечают на национальных и международных конкурсах. Оказывает всестороннюю поддержку творческим людям и государство.
Сейчас Виктория вынашивает идею создания эскиза кошелька или чехла для мобильного телефона. Чтобы отправиться покорять Токио снова – уже в третий раз. В 2019 году эскиз её шапки стал №1 в своей номинации. Сошьют её японские ремесленники к подведению итогов конкурса 2020-го.
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«Я сначала подумала, что это спам». Жительница Витебска победила в престижном японском конкурсе дизайнеров одежды
Новости Беларуси. Белорусские дизайнеры покоряют Японию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Витебчанка Виктория Алферёнок дважды выиграла конкурс...
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