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Решение Кировского районного исполнительного комитета от 5 июня 2020 г. № 8-1 «Об образовании участков для голосования по выборам Президента Республики Беларусь»
Источник материала: Кировец
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Решение Кировского районного исполнительного комитета от 5 июня 2020 г. № 8-1 «Об образовании участков для голосования по выборам Президента Республики Беларусь»
Решение Кировского районного исполнительного комитета от 5 июня 2020 г. № 8-1 «Об образовании участков для голосования по выборам Президента Республики...
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