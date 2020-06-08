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Чемпион мира по боксу хочет стать президентом (не в Беларуси)

08.06.2020 10:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Чемпион мира по боксу Мэнни Пакьяо собирается выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента Филиппин в 2022 году. Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на промоутера Боба Арума.


Мэнни Пакьяо. Фото: Mike Gonzalez, wikimedia

По информации источника, Пакьяо сообщил о своем намерении баллотироваться по телефону. Он попросил Арума присутствовать на его инаугурации в случае победы.

«Первый президент, которого, как я думаю, мы получим в качестве бойца, — это Пакьяо», — добавил промоутер.

Пакьяо — чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Последний бой он провел летом 2019 года, когда победил американца Кита Турмана и завоевал титул. Победа над Турманом стала 62-й в карьере Пакьяо. Филиппинец уступал всего семь раз и провел два ничейных поединка.

Пакьяо — единственный, кому удалось стать чемпионом мира в восьми весовых категориях. Кроме того, с 2010 года спортсмен является конгрессменом, представляя Либеральную партию Филиппин.

 
 
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Пакьяо - чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).
 
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