УАЗ разработал пожарный автомобиль

Источник материала: Tut.by

Компания УАЗ разработала автомобили для государственной противопожарной службы МЧС. Машина создана на базе модели «Профи» и предназначается для доставки пожарного расчета, специального оборудования и средств для тушения к месту происшествия. Производство автомобилей ведется на мощностях партнера УАЗ, нижегородского завода спецавтомобилей «АвтоЛИК», пишет Autonews .





Спецверсия «Профи» получила специальные створки по бортам и на задней стенке, а сдвижная площадка на крыше оборудована креплениями для лестницы. Также машины оборудовали емкостью с пенообразователем и насосной установкой высокого давления. Сотрудникам оперативной службы в машине доступны: комплект дыхательных аппаратов, пожарные рукава, огнетушители, ножницы для резки металла, паяльная лампа, дисковая пила и гидравлические кусачки.





Машины оснащаются 2,7-литровым двигателем ЗМЗ Про. Мощность агрегата составляет 149 л. с. и 235 Н·м крутящего момента. Мотор работает совместно с пятиступенчатой МКПП, а также задним или полным приводом.