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Во Франции из вина будут делать антисептик
Источник материала: СТВ
Новости Франции. Франция начала производство антисептиков из вина. Его запасы впечатляют – из-за пандемии нереализованными остались около 3 миллионов гектолитров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Теперь вино решили переработать и превратить в этанол для создания дезинфицирующего средства для рук. Идею поддержал и финансировал Евросоюз.
Во время пандемии рестораны и бары были закрыты в течение двух месяцев. Особенно резко упали продажи шампанского, французы также уменьшили потребление вина экстра-класса.
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Новости Франции. Франция начала производство антисептиков из вина. Его запасы впечатляют – из-за пандемии нереализованными остались около 3 миллионов...
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