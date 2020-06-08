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Во Франции из вина будут делать антисептик

08.06.2020 11:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Франции. Франция начала производство антисептиков из вина. Его запасы впечатляют – из-за пандемии нереализованными остались около 3 миллионов гектолитров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Во Франции из вина будут делать антисептик

Теперь вино решили переработать и превратить в этанол для создания дезинфицирующего средства для рук. Идею поддержал и финансировал Евросоюз.  

33 завода Франции уже изъявили желание заняться новым проектом.  

Во Франции из вина будут делать антисептик

Во время пандемии рестораны и бары были закрыты в течение двух месяцев. Особенно резко упали продажи шампанского, французы также уменьшили потребление вина экстра-класса.  

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Новости Франции. Франция начала производство антисептиков из вина. Его запасы впечатляют – из-за пандемии нереализованными остались около 3 миллионов...
 
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