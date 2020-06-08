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Швейцария с 15 июня открывает границы для стран ЕС

08.06.2020 11:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. Швейцария уже через неделю откроет границы. Страна снимет ограничения, которые действовали в условиях пандемии, со странами ЕС, Европейской ассоциацией свободной торговли и Великобританией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Швейцария с 15 июня открывает границы для стран ЕС

Первоначально предполагалось, что 15 июня границы будут открыты на взаимной основе только с соседними Австрией, Германией и Францией, однако теперь в Берне решили расширить список.  

Швейцария с 15 июня открывает границы для стран ЕС

Напомним, ограничения на въезд были введены в марте. С середины мая они были смягчены в отношении Австрии и Германии.  

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Новости мира. Швейцария уже через неделю откроет границы. Страна снимет ограничения, которые действовали в условиях пандемии, со странами ЕС, Европейской...
 
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