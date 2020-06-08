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В Климовичском районе от удара молнии загорелся торговый центр
Источник материала: Партизан
В Климовичском районе от удара молнии загорелся торговый центр, сообщили
7 июня в 16.12 спасателям поступило сообщение о пожаре торгового центра в агрогородке Милославичи. В результате в чердачном помещении повреждено 4 кв.м стропильной системы.
Пострадавших нет. Причина пожара - проявление сил природы (удар молнии).
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В Климовичском районе от удара молнии загорелся торговый центр, сообщили БЕЛТА в Могилевском областном управлении МЧС.
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