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В Климовичском районе от удара молнии загорелся торговый центр

08.06.2020 10:44 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Климовичском районе от удара молнии загорелся торговый центр, сообщили БЕЛТА в Могилевском областном управлении МЧС.





7 июня в 16.12 спасателям поступило сообщение о пожаре торгового центра в агрогородке Милославичи. В результате в чердачном помещении повреждено 4 кв.м стропильной системы.

Пострадавших нет. Причина пожара - проявление сил природы (удар молнии).
 
 
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В Климовичском районе от удара молнии загорелся торговый центр, сообщили БЕЛТА в Могилевском областном управлении МЧС.
 
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