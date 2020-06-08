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Красные, подберёзовики и даже один белый в окрестностях Бреста

08.06.2020 10:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Вчера возвращаясь с дачи, решили с женой прочесать небольшие рощицы из лиственных деревьев возле трассы на Козловичи в районе Дубровки. Примерно минут двадцать походили, супруга отличилась – два красноголовика.

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Можно было ещё побродить, но в таких зарослях обычно рассадники клещей.

Красные, подберёзовики и даже один белый в окрестностях Бреста

Друзья по фейсбуку тоже хвастаются своими успехами в тихой охоте. На выходных опубликовали фото с подписями: «Вот такие два подберёзовика нашли во время прогулки в ближайшем от Бреста лесу. Первый белый в этом году».

Красные, подберёзовики и даже один белый в окрестностях Бреста

Так что с почином! Хотя, я совсем недавно нашёл прямо в городе несколько шампиньонов. Но брать их не стал из соображений экологической безопасности.

Красные, подберёзовики и даже один белый в окрестностях Бреста

Красные, подберёзовики и даже один белый в окрестностях Бреста

Красные, подберёзовики и даже один белый в окрестностях Бреста

Красные, подберёзовики и даже один белый в окрестностях Бреста

Красные, подберёзовики и даже один белый в окрестностях Бреста

Красные, подберёзовики и даже один белый в окрестностях Бреста

 
Теги: Брест
 
 
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  Вчера возвращаясь с дачи, решили с женой прочесать небольшие рощицы из лиственных деревьев возле трассы на Козловичи в районе Дубровки. Примерно минут двадцать...
 
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