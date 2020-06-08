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Деньги магазина «ушли» по телефону: новая форма мошенничества в Пинске

08.06.2020 10:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Днем 7 мая неизвестный мужчина позвонил в центр мобильной связи и представился продавцу сотрудником службы технической поддержки.

Деньги магазина «ушли» по телефону: новая форма мошенничества в Пинске

В разговоре он сообщил о необходимости тестирования платежно-компьютерной системы и говорил, какие для этого манипуляции в системе производить. В результате выполнения девушкой указаний неизвестного мужчины со счёта торгового объекта были переведены денежные средства в сумме более 1 900 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.209 (мошенничество) Уголовного кодекса.

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по установлению подозреваемого.

Следователи рекомендуют:

  • если по телефону к вам обращаются неизвестные лица под предлогом оказания технической поддержки - не совершайте никаких действий по их указаниям, в особенности с банковскими счетами;
  • не сообщайте реквизиты счетов и банковских карт;
  • не передавайте ни под каким предлогом логины и пароли электронных платежных систем.

 
 
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  Днем 7 мая неизвестный мужчина позвонил в центр мобильной связи и представился продавцу сотрудником службы технической поддержки. В разговоре он сообщил о...
 
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