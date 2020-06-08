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Деньги магазина «ушли» по телефону: новая форма мошенничества в Пинске
08.06.2020 10:50 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Днем 7 мая неизвестный мужчина позвонил в центр мобильной связи и представился продавцу сотрудником службы технической поддержки.
В разговоре он сообщил о необходимости тестирования платежно-компьютерной системы и говорил, какие для этого манипуляции в системе производить. В результате выполнения девушкой указаний неизвестного мужчины со счёта торгового объекта были переведены денежные средства в сумме более 1 900 рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.209 (мошенничество) Уголовного кодекса.
В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по установлению подозреваемого.
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Днем 7 мая неизвестный мужчина позвонил в центр мобильной связи и представился продавцу сотрудником службы технической поддержки. В разговоре он сообщил о...
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