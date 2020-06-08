Встретились две эпохи... В Ольшанах бесправник не ВАЗ на уступил БМВ и попал в больницу

Источник материала: Виртуальный Брест

7 июня около 13:50 в аг.Ольшаны Столинского района, по предварительной информации, 25-летний водитель "ВАЗ 2106", выезжая с обочины на дорогу, не убедился в безопасности и столкнулся с автомобилем "БМВ" под управлением 21-летнего водителя, который двигался в попутном направлении.





Водитель "ВАЗа" доставлен с травмами в больницу.

Установлено, что он не имеет водительского удостоверения. Оба - местные жители.