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Встретились две эпохи... В Ольшанах бесправник не ВАЗ на уступил БМВ и попал в больницу

08.06.2020 10:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

7 июня около 13:50 в аг.Ольшаны Столинского района, по предварительной информации, 25-летний водитель "ВАЗ 2106", выезжая с обочины на дорогу, не убедился в безопасности и столкнулся с автомобилем "БМВ" под управлением 21-летнего водителя, который двигался в попутном направлении.

Встретились две эпохи... В Ольшанах бесправник не ВАЗ на уступил БМВ и попал в больницу

Водитель "ВАЗа" доставлен с травмами в больницу.

Установлено, что он не имеет водительского удостоверения. Оба - местные жители.

 
 
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  7 июня около 13:50 в аг.Ольшаны Столинского района, по предварительной информации, 25-летний водитель "ВАЗ 2106", выезжая с обочины на дорогу, не убедился в безопасности...
 
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